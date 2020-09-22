【台新投信】台新投信策略優選總回報高收益債基金10/12開募

國內首檔聚焦「提前買回」策略 享「低波動、優息收」

在全球熱錢效應下，各類資產普遍來到高檔位置，任何風吹草動皆使市場震盪加大，影響資產收益的穩定性。台新策略優選總回報高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為國內首檔聚焦「提前買回」策略之全球高收益債券基金，同時滿足投資人「較低波動、較佳息收」二大訴求，為疫情、中美貿易戰風暴下最佳財富守護者，將於 10/12 展開募集。

台新策略優選總回報高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，就債券特性而言，存續期間愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高；反之，債券年期愈短，違約掌握度愈高，投資人面臨的風險也相對低。台新策略優選總回報高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資於一般全球高收益債券，因此可獲得較高債券殖利率，但卻著重佈局於有機會被提前買回的標的，因此承擔的違約風險、不確定風險較低，大幅提升資產防禦力。

尹晟龢指出，「提前買回策略」緣自於英國退休金的需求，以「長期追求絕對報酬」為目標，成為法人最愛。本資金投資顧問為紐約梅隆旗下最大子公司 Insight，至今管理的資產規模成長逾 20 倍至 9087 億美金，已晉升為為歐洲第三大資產管理公司、全球第 21 大資產管理機構。依據 IPE 研究調查英國 93 家資產管理公司中，Insight 在英國機構法人與退休金市場的資產管理規模排名第二，並大幅超越黑石、施羅德、M&G。

尹晟龢指出，在全球央行同步貨幣寬鬆下，企業借貸成本下降、財務彈性改善，北美高收企業槓桿僅回到 2016 年水準，與投資等級債券槓桿飆升至新高的情形相比，安全性較高。另外，企業受惠低利率環境，借貸及發債成本同步下降，發債意願大幅提升，預估 2020 年高收益債發行量將達 3500 億美元，創下歷史新高。也因企業順利籌資，可達到財務體質更健全，使投資人獲得穩定息收的良性循環。

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本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、? 穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。 債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

配息型受益權單位雖每月進行收益分配評價，但不保證配息比率，基金配息金額會因投資組合有所變化。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。