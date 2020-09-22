Gogolook攜手6國銀 打造一站式信貸諮詢平台

以辨識陌生來電「Whoscall」聞名的開發商「走著瞧股份有限公司」(Gogolook) 宣布跨足金融科技應用，攜手國泰世華、渣打、凱基、滙豐、花旗與王道等 6 家銀行推出全新防詐信貸比較平台「貸鼠先生」，提供申貸者信貸方案快速比較，與一對一真人線上諮詢，打造一站式安全信貸服務。

Gogolook 表示，全新防詐信貸比較平台「貸鼠先生」，從信貸教育出發，與國內銀行業者合作，導入 AI 技術。

Gogolook 表示，過去申請貸款，民眾需要到銀行諮詢利率與還款資訊，提出貸款申請與相關證明文件後，仍須經過漫長的審核時間才可獲得貸款，導致申貸者往往無法第一時間找出合適的借貸方案，且無法即時獲得資金紓困。

Gogolook 表示，貸鼠先生上線後，申貸者只要在平台上輸入預申貸的金額、貸款期間及是否持有信用卡等基本資訊，可在 30 秒內試算出各家銀行的總費用年百分率、手續費及每月最低還款金額。

此外，貸鼠先生更獨家提供「免費線上真人諮詢服務」提供一對一的即時回饋，增進民眾認識各種信貸知識，並進一步提供經查證過的申貸資訊，協助民眾遠離詐貸風險。