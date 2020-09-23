〈貴金屬盤後〉歐洲重啟封鎖措施 市場湧向美元 黃金連跌2日

週二 (22 日) 交易，在倫敦和其他歐洲地區重啟 COVID-19 防疫封鎖措施的背景下，美元持續上漲，致使黃金期貨價格連續 2 日收低。

歐美新增新冠病例持續上升，全球經濟復甦狀況令人憂心，驅動投資者湧向美元，構成黃金壓力。更甚者，投資者拋售部分持金因應週一股市的動盪，這加劇了貴金屬的壓力。

法國、西班牙和英國在內的歐洲國家正戮力應對新冠病例增加的狀況，英國強生首相 (Boris Johnson) 宣布防疫新措施，包括晚上 10 點英格蘭酒吧、餐廳實行宵禁，與夏季放寬防疫限制的光景大不相同。

與此同時，根據約翰 · 霍普金斯大學數據，美國週一新增病例上升 5.2 萬人，創下自 8 月 14 日以來單日最高新增病例記錄。

ICE 美元指數週二上升 0.3% 至 93.958。美元上漲會降低美元計價資產對海外買家的吸引力。

XM 高階投資分析師 Raffi Boyadjian 週二表示，「美元買盤似乎踩在黃金之上，儘管風險偏好削減，但黃金仍嚴重偏向下行，看起來可能會突破每盎司 1900 美元的水準。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 3 美元或近 0.2%，收每盎司 1907.60 美元，前一日下跌 2.6%。

根據 FactSet，今日收盤價為黃金交易最活躍契約自 7 月 24 日以來最低收盤價。

週一 Comex 上的黃金收盤價跌破每盎司 1941.78 美元的 50 日 MA，此走勢被視為黃金短期看漲的趨勢處於危險之中。市場技術人員將 MA 視為資產看漲動力和看跌動力的分界線。

Insignia 諮商公司首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，週一的下跌是因「季末投資組合重新配置所致。」

「一些先前轉向黃金和股市的債券投資者現在又重新小量的投資債券，他們預期債券收益在今年最後一季會上升，因為對新冠疫苗的期待也同樣支撐債券收益上升。」

12 月白銀期貨價格上升 14 美分或近 0.6%，收每盎司 24.523 美元。

週一白銀大跌 10.1%，收創 7 月 31 日以來最低收盤價。

美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二向眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee) 發表證詞，因大眾質疑是否會有另一波援助計畫，鮑爾稱應該由他們來為陷入困境的企業提供紓困。鮑爾週三將向眾院情報選任委員會就新冠病毒危機發表證詞。

Karnani 提到，在國會證詞結束後，10 月 2 日將公布美國 9 月非農就業數據，「如果非農就業數據很糟糕，9 月新增就業人數遠不及預期... 那麼金價就會很輕易突破 2000 美元關卡，到創下史上高點。」

「其他黃金利多因素沒有變動，例如美國總統大選前的風險、貿易保護主義、直升機灑錢... 等，但如果要金價向上飆漲，9 月就業數據必須很可怕。」Karnani 說。

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