國泰證9月投資氣象 看好3市場1商品 留意聯準會購債方向

美國總統大選逐漸逼近，國泰證券今 (23) 日針對全球主要股市和商品提出 9 月投資氣象，對美國、中國、新興亞洲和黃金抱持「正向」看法，並建議投資人，在全球疫情持續之際，不妨觀察美國聯準會購債方向。

國泰證指出，由於疫苗與新藥尚未問世或量產，為避免全球系統性金融風暴，各國央行短時間密集實施降息、量化寬鬆等注資措施，其中，美國聯準會採行零利率、無上限量化寬鬆、首度收購公司債等行動，以前所未見實施最大的規模救市，因此，跟隨聯準會購債計畫，可嗅出產業布局契機。

國泰證國際金融處分析，資金行情簇擁債市漲勢處於史上最強勁盛況，原因在於，美中衝突、疫情擴散和大選紛擾等風險因素，導致充沛資金須尋求債市進行安全停泊，今年以來截至 9 月 15 日全球債市淨流入 1430 億美元，同期全球股市淨流出 1810 億美元。

另一方面，由於聯準會承諾將維持零利率政策至 2022 年底，且聯準會和歐洲央行首度收購企業債，國泰證認為，這些利多主軸短線暫不會大幅變動，使債市偏多的樂觀氛圍可望維持一段時間。

國泰證強調，觀察聯準會購債的內容，可做為產業布局的參考，首先，聯準會於 5 月中旬至 7 月下旬購入的債券 ETF，逾 80% 資金放置在投資等級債，顯示聯準會傾向維護高信評公司債的交易流動性，而在 6 月中旬至 9 月購入的個別公司債，信評為 BBB 級以上的公司債。

若以產業別來區分，首波購債多以消費類、科技為主要組成，接著開始提高醫療保健、能源、非核心消費和公用事業等購債比重，截至目前，除了公用事業比重稍降，其餘產業仍是目前最新的布局重點，投資人可參考建立起適合自身風險屬性的投資組合。