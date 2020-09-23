宅經濟支撐營業車輛續增 下半年牌照稅額年增1.5%

儘管有新冠肺炎疫情干擾，但在宅經濟支撐下，推升牌照稅開徵件數逆勢增加，統計 10 月營業用牌照稅開徵件數共 26.2 萬件、年增幅 2.6%，稅額約 11.4 億元、年增 1.5%，主要來自營業用車輛增加所致。

台南市財政稅務局局長陳柏誠指出，下半年牌照稅開徵件數、稅額同步成長，主因疫情緣故，掀起宅經濟商機，進而推升物流車輛增加，今年物流車約較去年增加 3 千多輛，是推升牌照稅成長主要動力。

今年下半年營業用車輛牌照稅將在 10 月 1 日開徵，課稅對象包含租賃小客車、遊覽車與營業用貨車等車類，根據賦稅署統計，10 月開徵件數比去年同期小幅增加 2.6%，課徵稅額約 11.4 億元，年增幅約 1.5%。

進一步觀察營業用車輛包含小客車、貨車、曳引車與大客車，其中小客車的車輛數與稅額高居所有營業用車輛之冠，課徵車輛約 13.74 萬輛，稅額分別 4.2 億元。

陳柏誠表示，因應疫情衝擊，財政部陸續推出分期、延期繳稅紓困方案，預估約有 4400 台車輛受惠，申請延、分期稅額合計共 4582 億元；此外，交通部補貼租賃用車輛一半的牌照稅，累計補貼金額共 2.44 億元，可讓企業繼續營運，並維持牌照稅基。