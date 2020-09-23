裕國股東會完成改選 公司派勝出並囊括8席董事席次

裕國冷凍（890-TW5）今 (23) 日重新召開股東會，完成董事改選，現任公司在掌握 6 成以上支持權數，囊括 6 席董事、2 席獨董，現任董事長楊育偉獲最高票，股東會也通過去年盈餘分配，每股將配現金股利 1 元，包括 0.65 元盈餘配發，及 0.35 元資本公積配發。

裕國去年營業額近 20 億元，肉品市佔 10%，現任董事長楊育偉表示，今年加入電商營運，開發 B2B、B2C 市場，未來將推動公司轉型、AI 升級，審慎評估規劃上市計畫，希望未來能打造台灣第一牛肉品牌，讓裕國成為「冷凍冷藏業的台積電」。

營建部分，裕國目前有 5 處土地，包含規劃中及已推出的沙鹿「裕國豐盛」住宅大樓案，總戶數 135 戶，預計年底完銷，未來將依市場景氣，適時推案。

裕國預計於明 (24) 日發出新一屆董事會召開通知，儘速完成董事長推選，預計現任董事長楊育偉將續任。

裕國今年上半年稅後純益 2861 萬元，年減 48.9%，每股純益 0.25 元，裕國營運業務包括肉品買賣、冷凍倉儲業務及營建三大重要業務，目前肉品買賣占營收比重高達 80%。

裕國 6 月 24 日召開的股東會，因出席股數僅 29.53%，不論是董監事、或假決議，都未達出席最低門檻而流會，股東會今天重新召開，完成董事改選及去年盈餘分配等決議。