【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 周三美股科技股持續走弱，加上歐美新冠疫情加劇，美股四大指數終場跌幅介於 - 3.02%~-1.92%。其中，AAPL 下跌 4.19%；微軟下跌 3.29%；亞馬遜下跌 4.13%；Alphabet (GOOGL) 下跌 3.45%；臉書下跌 2.25%；TSM(台積電 ADR) 下跌 3.18%，表現普遍不佳。

2. 周三台股以小高盤開出，盤中一度站上 12,700 點大關，但因市場交易氣氛低落，加上權值股表價不佳，指數震盪走低，最終加權指數收在 12,583.88 點，下跌 61.63 點，跌幅 0.49%。

3.OTC 指數開平震盪，終場未能站上季線，收在 165.16 點，漲幅 0.04%。目前上方壓力在 168 整數關卡，下方支撐為 160 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股收黑 K 棒，呈現連三黑 K，但暫時守穩季線支撐。

(2)、量能：成交量再縮至 1737.05 億元，台股短線陷入無量緩跌的格局。

(3)、技術指標：日 KD 指標死亡交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 188.43 億元；外資 - 116.68 億元、投信 - 18.97 億元、自營商 - 52.78 億元。

5.IC 設計：2454 聯發科宣布與愛立信攜手進行 5G 關鍵互通性測試，成功完成全球首批 5G 獨立組網載波聚合互通性測試，加上高通供貨不順，聯發科上漲 2%，領軍高價 IC 設計股表態 3529 力旺、3443 創意、4966 譜瑞 - KY、3661 世芯 - KY、2379 瑞昱等都逆勢走高。

6. 太陽能：台股近期連續壓回，太陽能挾政策優勢，周三類股集體上攻，2406 國碩及 6443 元晶、3576 聯合再生、3686 達能股價同步強攻漲停，4934 太極與 6477 安集尾盤收高。

7. 汽車零組件：車用 LED 元件和模组大廠 6288 聯嘉，法說釋出未來 10 年看不到烏雲，周三股價開高走高。

8. 操作建議：國際股市陷入中美貿易衝突、歐美新冠疫情惡化等因素干擾，呈現大幅震盪；台股連續多天拉回整理，部分個股短線跌幅已深，建議不用在殺低。短線操作可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。。

9. 劉德音說 5G、AI 晶片 需求永不滿足：晶圓代工龍頭 2330 台積電董事長劉德音表示，市場對於人工智慧（AI）及 5G 的數位運算效能提升永不滿足，技術的創新會持續推動更具能源效率的運算需求，而半導體技術持續微縮，也將造就每二年能源效率提升、倍增的情況，建議拉回偏多操作。

10. 家登帆宣崇越 旺到明年：半導體先進微影技術由浸潤式（immersion）轉向極紫外光（EUV）勢不可擋，包括英特爾、台積電、三星、SK 海力士等全球前四大半導體廠已開始全面導入 EUV 技術並建置全新生產線，第五大廠美光亦傳出加速評估在 DRAM 製程採用 EUV 技術，不僅艾司摩爾（ASML）EUV 曝光機產能滿載到 2022 年之後，市場法人看好 3680 家登、6196 帆宣、5434 崇越、8091 翔名、3178 公準等 EUV 概念股接單旺到明年。