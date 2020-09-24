台積電完成無擔保主順位公司債定價 發行總額30億美元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (24) 日公告，子公司 TSMC Global 完成無擔保主順位公司債定價，發行總額為 30 億美元，因應一般營業用途。

台積電日前董事會通過，為支應產能擴充資金需求，將發行額度不高於 10 億美元的無擔保美金公司債，並於不高於 30 億美元額度內，透過 100% 持股子公司 TSMC Global 發行無擔保美金公司債。

台積電今日公告，TSMC Global 將發行美元無擔保主順位公司債，發行總額為 30 億美元，每張面額 20 萬美元，超過部分為 1000 美元的整倍數。

依發行期間不同，分為 5 年期、7 年期與 10 年期，5 年期發行 10 億美元，發行價格以面額 99.907% 發行，固定年利率 0.75%；7 年期發行 7.5 億美元，以面額 99.603% 發行，固定年利率 1%；10 年期發行 12.5 億美元，以面額 99.083% 發行，固定年利率 1.375%。

台積電表示，此公司債依美國證券法 Rule 144A 得豁免依美國證交法登記之規定，於美國境內募集並銷售予美國人；或依美國證券法 Regulation S 募集，並銷售予位在美國境外，且非代美國人或為美國人利益持有人。此次公司債受託人為花旗銀行，並由高盛作為主辦承銷商。