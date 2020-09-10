中華電8月EPS 0.35元重返單月獲利王 台灣大坐穩前8月冠軍

電信三雄今 (10) 日公布 8 月自結，中華電 (2412-TW)8 月每股純益 0.35 元，重返單月獲利王寶座，擠下台灣大 (3045-TW) 的 0.33 元及遠傳 (4904-TW)0.22 元；前 8 月仍由台灣大坐穩冠軍，每股純益 2.96 元，贏過中華電 2.88 元、遠傳 1.81 元。

中華電 8 月營收 170 億元，月增 4.33%、年增 0.05%；營利率 21.06%，月減 0.66 個百分點、年減 0.72 個百分點；EBITDA 67.3 億元，月增 1.5%、年增 1.5%；稅後純益 27.3 億元，月減 1.8%、年減 7.8%，每股純益 0.35 元。

中華電累計前 8 月營收 1292.6 億元，年減 4.3%；營利率 21.87%，年增 1.36 個百分點；EBITDA 520.8 億元，年增 1.8%；稅後純益 223.7 億元，年減 1.1%，每股純益 2.88 元。

中華電表示，雖然網路互連費用及商品成本下降，但因資通訊專案成本增加，且 5G 頻譜開始使用而增加攤銷，帶動 8 月營業成本及費用達 134.5 億元，年增 1.2%。

台灣大 8 月營收 106.6 億元，月增 2.67%、年增 5.4%；營利率 12.48%，月減 0.12 個百分點、年減 1.47 個百分點；EBITDA 26.41 億元，月增 0.72%、年減 4.1%；稅後純益 9.4 億元，月減 8.74%、年減 9%，每股純益 0.33 元。

台灣大累計前 8 月營收 842.4 億元，年增 5.4%；營利率 13.35%，年減 0.95 個百分點；EBITDA 210.76 億元，年減 5.9%；稅後純益 83.3 億元，年減 2%，每股純益 2.96 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，受惠電子商務業績表現續強，帶動整體營收較上月、去年同期成長；電信業務方面，5G 用戶月增 2 成，其中超過 8 成選擇 999 元以上資費，隨著台灣大各項 5G 應用推動下，5G 用戶數可望持續增長。

遠傳 8 月營收 63.95 億元，月增 1.9%、年減 6.86%；EBITDA 23.07 億元，月增 2.22%、年減 4.15%；稅後純益 7.08 億元，月減 7.2%、年減 4.32%，每股純益 0.22 元。

遠傳累計前 8 月營收 507.34 億元，年減 7.59%；EBITDA 184.51 億元，年減 6.36%；稅後純益 58.82 億元，年減 0.12%，每股純益 1.81 元。

遠傳表示，每股純益已達全年度財測目標 73%；另外，行動通訊業務表現穩健，其中月租型用戶數、總用戶數均緩升，月租型用戶流失率 1.08，再創下歷史新低。

遠傳 5G 策略布局將持續透過「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端技術加值，強化與各縣市政府、企業合作，拓展智慧城市、智慧製造、遠距診療、車聯網等 5G 應用場域版圖，以新經濟業務衝刺營運成長。