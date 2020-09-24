訊連庫藏股執行完畢 投入1.74億元買回1500張

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 第七次庫藏股執行完畢，共投入 1.74 億元，買回 1500 張庫藏股，平均每股買回價格 116.09 元，累積持有公司股份占已發行股份總數的 1.77%。

訊連原預定在 8 月 13 日至 10 月 12 日間，以區間價格 90 至 140 元，買回 1500 張庫藏股，公司今日公告，庫藏股已全數執行完畢。

訊連今年以搶攻市占率為主要目標，持續擴增行銷與研發費用，導致獲利能力趨緩，不過，訊連預期，明年起將開始進入收割期，獲利表現會越來越好。

訊連日前宣布攜手英特爾及通路大廠聯強國際，合作進軍智慧辨識領域，打造智慧防疫解決方案；也發表新款影音剪輯軟體「威力導演 365 商業版」及「AdDirector」行動 App，著眼網紅商機，衝刺業績動能。

而訊連旗下轉投資公司玩美移動的 AR／AI 虛擬試妝技術，近期也獲雅詩蘭黛、資生堂等知名美妝業者青睞，可望持續拓展市占，挹注營收。

訊連前 8 月營收 15.83 億元，年增 19%。上半年稅後純益 1.26 億元，年減 13.4%，每股純益 1.5 元。