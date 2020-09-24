〈佳醫法說〉長照事業著眼社區型醫院 續拓展通路據點

佳醫 (4104-TW) 今 (24) 日舉行法說，總經理張明正表示，本業洗腎事業隨著市場年成長率 3-5% 成長，轉投資長照事業 ABH 持續拓展通路，目前積極透過承接經營方式，與社區型醫院、長照中心洽談合作。

佳醫洗腎相關耗材占營收比重 60%、外科耗材 30%、人工造口 / 血袋等其他產品占 10%。

本業洗腎事業部分，副總經理王明廷指出，儘管新冠肺炎疫情蔓延，醫院門診量下滑，但洗腎需求不受影響，台灣每年洗腎人口更以 3-5% 成長率攀升，事業體隨著市場需求成長；不過，近年腸道手術傷口復原率高，加上手術儀器持續進步，人工造口相關產品需求已逐步降低。

佳醫透過轉投資公司 ABH 則專攻長照事業，張明正表示，目前全台共有 3264 床，以北部最多，後續將持續增加數量，以目前與通路洽詢狀況來看，中南部近期需求較強勁。

此外，ABH 近年開始轉型，朝向承接既有長照中心及社區型醫院，並依據不同區域屬性導入產品，王明廷說，ABH 轉型計畫啟動多年，但因承接營業單位牽涉許多不確定因素，難以短時間內發酵。

張明正補充，承接營業單位雖然有助公司拓展通路據點，但目前長照人力缺乏，且投入成本龐大是潛在風險，因此需要長時間評估。