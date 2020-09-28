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〈台股盤前〉美股走強雖有利指數回穩 中秋假期前觀望氣氛相對濃厚

鉅亨網記者林薏茹 台北
〈台股盤前〉美股走強雖有利指數回穩 中秋假期前觀望氣氛相對濃厚。(圖：AFP)
〈台股盤前〉美股走強雖有利指數回穩 中秋假期前觀望氣氛相對濃厚。(圖：AFP)
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台股盤前盤勢

台股上周五 (25 日) 開高走低，早盤雖一度站上 12300 點，終場小跌 31.47 點，收在 12232.91 點。法人指出，美股上周五走強，台股今 (26) 日可望同步止跌，但中秋假期前，投資人相對觀望，市場交投恐不熱絡，進一步測試支撐。

美國政府出手制裁中國晶圓代工龍頭中芯國際，引爆晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰，筆電相關 IC 廠包括義隆、偉詮電、茂達等廠商訂單塞爆，業者訂單能見度看到明年農曆春節過後。

品牌手機廠 10 月新機齊發，除蘋果傳出將發表新 iPhone，非蘋陣營也有三星、索尼、vivo、小米，及 Google 等至少 7 款新機問世，帶旺鴻海、大立光、玉晶光、英業達、聯發科等零組件廠。

三星積極衝刺先進顯示器技術，傳有意來台找盟友，參與 LED 驅動 IC 廠聚積私募案，攜手搶食商機龐大的 Mini／Micro LED 應用市場。

印刷電路板廠搶搭 5G 相關應用商機，台郡、臻鼎 - KY 因應傳統旺季生產，全面總動員，看好第 4 季營運攀峰；華新麗華集團旗下 NB 板大廠瀚宇博的中國 5G 相關伺服器訂單，也已排到 11 月。

法人指出，過去一周內外資同步倒貨，多方結構已遭破壞，不排除季底前還有一波結帳潮，雖然在美股上周五走強下，台股今日可望同步止跌，但預期中秋假期前，投資人相對觀望，導致市場交投不熱絡，進一步測試支撐。

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