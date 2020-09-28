【野村投信】第四季台股展望：高檔區間震盪 拉回皆為進場良機

受惠全球寬鬆貨幣政策、台股基本面良好以及國內新冠疫情控制得宜，台灣加權指數 7 月底突破 30 年來高點 12682 點的關卡，指數創高後轉為區間整理走勢。展望第四季，野村投信表示，短期內在中美貿易及美國總統大選等雜音持續干擾下，大盤將以高檔區間震盪為主，類股呈現輪動態勢，待資金回流至主流電子類股後，可望帶領台股開啟新一波漲勢。投資策略建議切勿追高，並維持逢回加碼的策略，長期成長趨勢看好的產業仍將是下一波多頭的領頭羊，電子股包括半導體、伺服器、5G 相關等，傳產則可以留意工紙、服飾製鞋以及塑化等類股。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，新冠疫情短期內對股市的影響已明顯削弱，全球央行寬鬆態度預估將維持一段時間，在資金充沛以及低利環境加持下，持續有利股票市場，而台股基本面良好加上產業結構具有競爭力，中長期表現值得期待。從經濟數據來看，各經濟指標大多都在第二季見底，全球製造業 PMI 的反彈速度更超越 2008 年金融海嘯時期。根據主計處的預估，台灣 2020 全年 GDP 成長率約為 1.56%，2021 年 GDP 成長率則可望提高至 3.92%，其中，受到新冠疫情影響而帶來負貢獻的民間消費，明年可望轉正。此外，台商回流投資的趨勢不減，且回流的金額持續增加，預估部分資金將貢獻至民間消費。

從獲利來看，台股每股盈餘增長在 6 月份落底，在科技股的帶動下，目前已逐步上修翻正，2021 年更可望達到雙位數成長；而股東權益報酬率 (ROE) 預估在 2021 年可達 13.3%，並回到長期均值以上。評價方面，台股目前本益比約為 19 倍，位於偏高的水位，而本淨比則為 1.9 倍左右，已高於一個標準差，因此，雖然台股復甦成長的趨勢明確，不過由於指數位於相對高檔，建議投資人短期內不要追高，並採取逢回加碼的方式佈局。

產業面則持續看好具有長線成長趨勢的產業。首先是半導體，在新冠疫情剛爆發時，2020 年全球半導體年成長率預估值由 4.8% 下調到 - 6.1%，但在今年第二季的 Work From Home 需求推升下，2020 年半導體年成長率再度回到 1.5%；半導體產業中可特別留意晶圓代工，在先進製程需求帶動下，2020 年晶圓代工產業可望維持 6% 的成長，潛力十足。Mini LED 是另一個亮點，雖然今年相關產品較少，但預估至 2023 年年複合成長率可達 90%，並被廣泛使用在各裝置設備。而各界關注的 5G 題材，目前以中國的發展最為快速，預估 2022 年中國的基地台將達 3 百萬台，將可推動相關零件及模組需求如功率放大器 (PA)、基站天線(AAU、BBU) 散熱解決方案，及 PCB 相關材料等，台灣廠商將大幅受惠；5G 手機於 2021 年的出貨量將較今年成長超過 1 倍，亦可望帶動前後鏡頭的需求。此外，受到ＥＦＨ以及雲端需求增加，伺服器產業快速成長，而未來 5G 時代更將加速伺服器需求，因此看好相關產業。

傳產方面，工紙在中國將於 2021 年實施廢紙零進口後，價格將因廢紙成本上揚而走高，台灣工紙廠商的競爭力提升，獲利也可望成長，前景值得加以留意。塑化股也迎來轉機，PVC 及 ABS 因短期新增供給較少，且需求明顯回升，正面看待未來產品利潤。至於受疫情影響的製鞋服飾產業，年均複合成長率也恢復正成長，尤其是機能運動服飾預估 2023 年潛在市場規模可達 4651 億美元。最後，貨櫃產業由於具有評價面優勢，加上供需狀況持續改善，看好未來價格反彈力道。

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