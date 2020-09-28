〈遠傳拚5G〉攜北市府、台灣智慧駕駛打造北市首部自駕車 為全國最長行駛路線

遠傳 (4904-TW)、台北市政府、台灣智慧駕駛今 (28) 日共同宣布，「台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫」進入第三階段，即日起北市首部 5G 自駕巴士開放線上預約試乘，行駛路線為全國最長、貫穿北市中正、大安、信義區，來回雙向約 13.7 公里。

此次自駕巴士計畫，由遠傳在信義路線覆蓋 5G 訊號，設置 25 個 5G 基站，導入 V2X 應用、車內影像分析，可即時偵測行人或車輛入侵車道、闖紅燈等危險行為，將訊號傳送至自駕巴士，讓車輛做出適當的行駛反應；台灣智慧駕駛公司則負責研發車輛硬體、建置自動駕駛系統及智慧路口等。

北市府表示，計畫自今年 2 月核准通過後，分為三階段實驗，2 月啟動第一階段，建置高精地圖、智慧路口設施、充電站與路側安全告示牌面等；第二階段為車輛上路運行測試；第三階段將在 9 月 30 日開放民眾體驗試乘。

自駕巴士 5 月開始測試後，至今已完成超過 150 班次、270 公里，路線從信義路一段至五段，行經中正紀念館、大安森林公園、台北國際會議中心，來回雙向約 13.7 公里。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，公司 2018 年加入 5G 汽車通訊技術聯盟 (5GAA)，並攜手上下游廠商，發展車聯網產業，隨著 5G 商轉，北市首部 5G 自駕巴士開放民眾體驗，也象徵落實 5G 垂直場域應用。