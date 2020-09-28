晨星：中芯遭鍘恐重創中國供應鏈 看好聯電迎轉單

外媒報導，美國政府確定將對中芯國際 (SMIC) 制裁，根據晨星 (Morningstar) 最新研究報告指出，若出口禁令落實執行，將對中芯營運帶來巨大衝擊，其他中國供應鏈也將面臨被切斷的風險，聯電 (2303-TW) 可望受惠轉單效應，未來有可能會壟斷所有產品線。

美國政府考慮禁止美國供應商在未有特別許可下，向中國晶片製造商中芯輸出設備，理由是中芯與中國軍方關係密切。晨星股票分師師李旭暘指出，儘管在部分供應鏈中已出現中國製造的設備替代品，然而其規格一般較美國設備廠落後二至三代。

晨星預期，在禁令落實後 2 至 3 年內，中芯與其他中國代工廠的發展及製程研發將難逃重創的命運，半導體設備不大可能在 10 年內完全本地化，不過，可預見中國當局會祭出更多政策來支持半導體供應鏈自給自足。

晨星認為，台灣代工廠聯電與先鋒國際半導體 (VIS) 將受惠於來自中芯的訂單轉移。聯電與中芯技術上不分伯仲，兩者在專門產品方面互有領先，聯電日後大有可能會壟斷所有產品線。此外，中微半導體設備 (上海) 在國際上具有競爭力，因此也會長期受惠。

晨星進一步指出，中芯及華為接連遭美國政府盯上，越來越多中國半導體供應鏈營運面臨嚴峻挑戰，包括華潤微電子、華虹半導體、北方華創、長電科技、大唐電信、兆易等。