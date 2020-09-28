中秋連假國旅熱潮來襲 多家星級郊區飯店淡季住房率衝上80-90%

中秋連假將至，國旅熱潮再度來襲，多家郊區飯店住房率均已達到 80-90% 水準甚至客滿；遠雄來 (2712-TW) 今 (28) 日指出，中秋假期住房率已超過 80%，估 9-10 月住房率將同步突破 80%；郊區型飯店第四季表現將淡季不淡。

據網路訂房業者 Booking.com 統計，儘管今年觀光業受疫情衝擊，但民眾對旅遊的熱情不減，調查今夏新興旅遊目的地，較去年同期增長幅度最高的前 5 名是台東蘭嶼、澎湖湖西、台東綠島、花蓮平和和台東東河，而有顯著成長的旅宿類型為休閒農場、包棟住宿和小木屋，反映國旅郊區旅遊正盛行。

遠雄來指出，本周飯店針對中秋連假針推出最後一波促銷優惠，衝刺連假商機，有望進一步推升住房表現。

雲品 (2748-TW) 旗下日月潭雲品是國旅市場資優生，10 月前連 4 個月平均住房率均達 90% 以上。

位於台東的老爺知 (5704-TW) 則指出，原本暑期過後進入相對淡季，但今年「淡季不淡」，9-10 月住房率近 90%，連假期間更是一房難求，樂看年底前業績維持熱絡成長。

寒舍 (2739-TW) 旗下礁溪寒沐指出，由於平日接下較過去更多的公司行號團旅，9-10 月住房率已超過 70%；而晶華 (2707-TW) 旗下太魯閣晶英 9-10 月訂房率在國旅熱度不減的態勢下，也上看 90% 水準。