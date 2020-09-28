華為禁令發酵 中興搶市占 矽格吞轉單肥單

隨著華為禁令發酵，5G 基地台業者中興積極調整後段封測訂單分配，並強化對供應鏈下單力道，打算搶吃華為退出後的市占，據悉，中興近期已將原本給艾克爾 (Amkor)(AMKR-US) 的多數封測訂單，轉單給台廠矽格 (6257-TW) ，矽格可望吞下中興肥單，營運大進補。

矽格不對客戶與訂單事宜回應；供應鏈業者則指出，美方擴大封殺華為力道，導致華為取得零件與生產供應的難度大增，出貨受阻，不過非華為廠商態度反而轉趨積極，積極搶吃華為市占。

研調機構統計，中國 5G 基地台多由華為、中興分食，兩者在中國市占超過 80%，其中華為 50%，中興約 30%，由於華為零組件取得受限，中興可望進一步擴大市占，站穩 30% 以上。

業者表示，中興對華為市占態度相當積極，不過中興也考量美方禁令，因此積極調整供應鏈分配，台廠成為調整的首選，封測訂單將原本美商艾克爾的部分轉單到台廠矽格，並可望持續擴大下單力道。

由於台灣具備完整上下游半導體供應鏈，市場預期中國將強化半導體的自給率，但生產良率拉升需要學習曲線，因此短期仍將依賴台廠供應，預期陸廠將強化對台廠的下單力道。

中興為分食華為市占，對供應鏈下單態度相當積極，矽格將大啖轉單商機，至於原本的基地台晶片探針卡，則仍由原本台廠供應商精測 (6510-TW) 承接。

矽格近期受惠手機、網通與電源管理晶片等測試需求強勁，稼動率維持高檔， 8 月營收創歷史次高，達 11.27 億元，月增 10.16%，年增 30.76%，前 8 月營收 77.66 億元，年增 30.48%。