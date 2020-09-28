一個指標透出避險情緒大降 富邦VIX溢價卻飆高 小心三大風險

從美國 VIX 期貨價差可看出避險情緒大降，但是富邦 VIX(00677U-TW) 溢價率卻飆到 5% 以上，代表次級市場價格大幅高於該 ETF 的真實價值，因此，富邦投信對有買進富邦 VIX 計畫、目前已持有、以及想透過富邦 VIX 套利的三類投資人示警三大風險，尤其有買進計畫的投資人，須留意買貴的風險。

富邦 VIX ET 近期在台股盤中溢價幅度已來到 5% 以上，今 (28) 日盤中飆到 7.59%，富邦 VIX ETF 經理人楊邦珩提醒，投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格的合理性，避免蒙受損失。

楊邦珩指出，台灣 ETF 市場蓬勃發展，市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是 ETF 為交易所的掛牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣。ETF 在交易所買賣的價格稱為市價，而 ETF 真正的價格為淨值，當市價高於淨值，稱之為溢價。若溢價率超過 5%，代表次級市場價格，大幅高於該 ETF 的真實價值，就要格外小心。

富邦投信也對三類投資人提出三大示警，楊邦珩表示，提醒有買進計劃的投資人，需留意淨值持續因為 VIX 期貨正價差所隱含的下檔風險，因應目前市價溢價幅度偏高的情形，需留意大幅買貴的風險。

對於目前已持有富邦 VIX 的投資人，楊邦珩表示，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險，如後續標的指數上漲時，市價漲幅小於標的指數漲幅，甚至市價出現不漲反跌發生的風險；至於想要套利交易的投資人，則須留意溢價波動的風險。

富邦 VIX 主要投資標的為波動率期貨，在過去歷史資料中多存在正價差現象，除了轉倉時面臨正轉倉成本外，基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失，因此長期持有該 ETF 可能產生極大的損失，該 ETF 不適合以追求長期投資為投資目標的投資人，投資人交易前，應充分瞭解該 ETF 的風險及特性。

自 2016 年底富邦 VIX 掛牌以來，富邦投信即不斷教育投資人，因 VIX 指數無法複製交易的特性，全球波動率相關 ETF，皆是追蹤以 VIX 期貨為指數成分的 VIX 期貨指數，舉例來說，富邦 VIX 追蹤的是標普 500 波動率短期期貨 ER 指數，而 VIX 期貨因多數時間存在大幅度正價差 (正價差代表期貨價格高於 VIX 現貨價格)，因此，持有 VIX 期貨多頭部位的 VIX 期貨 ETF，將因正價差收斂，導致淨值長期呈現明顯下跌趨勢，所以僅適合在預期波動大幅上升時期，做為短線的避險交易工具，極度不適合長期持有或逢低攤平的操作策略。

楊邦珩進一步提醒，波動率期貨 ETF 只有在預期 VIX 指數在短線有顯著上漲的可能，以及 VIX 期貨正價差幅度縮小時，才是較適合的買進時點。

美國股市在 3 月份落底後，於近期再創歷史新高，VIX 指數低點雖只有回到約 21 點，與多數狀況下的多頭行情不同，代表 VIX 指數雖然仍有反應新冠肺炎疫情、以及即將到來的總統大選事件不確定性，但從 VIX 期貨價差來看，早已回復股市多頭行情的正價差結構，顯示市場情緒除了不恐慌外，避險情緒也已大幅下降。

展望後市，楊邦珩表示，VIX 指數目前仍在歷史 70 百分位數以上的相對高檔，新冠肺炎疫情、選舉都是已知的不確定因子，若沒有新的未知不確定因子發生時，在全球央行大量寬鬆、金融市場資金極度充沛的環境下，VIX 指數上檔空間將因此受限，由近期股市下跌過程，VIX 指數或 VIX 期貨的反應程度可見一斑，而隨著疫苗研發進展明朗化程度的增加，以及選舉事件後的塵埃落定，建議具有避險需求者，下檔風險須加以關注，並適時執行停損、停利點設定。