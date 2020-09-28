半導體聯軍扛多頭大旗 台股攻克5日線 強彈229點收12462點

美股大漲作收，加上中芯傳將遭美國制裁，台廠迎轉單，台股今 (28) 日擺脫頹勢、強彈逾 200 點，聯電股價更直奔漲停，台積電、聯發科等權值股也聯袂走升，電金傳各類股齊揚，終場指數一舉站回 5 日線，收在最高點 12462.76 點，上漲 229.85 點或 1.88%，但成交值反映長假前觀望，僅有 1544.57 億元。

晶圓代工龍頭台積電今日股價開低走高，終場上漲 1.7%，收最高 431.5 元，成功站上 5 日線；聯電受轉單題材激勵，吸引大量買盤進駐，股價攻漲停，收在 27.5 元，並爆出逾 40 萬張大量。

除晶圓代工外，全球第四大 NOR Flash 廠兆易創新恐受中芯牽連，台廠旺宏、華邦電可望受惠轉單，今日盤中雙雙攻上漲停，南亞科也漲近半根停板。

聯發科今日開低走高，終場大漲 3%，一舉站回 600 元整數關卡；IC 設計族群群起激昂，除了矽統亮燈漲停外，聯詠、系微漲逾半根停板，瑞昱、智原、原相、矽創等多檔漲勢也相當強勁。

其他權值股同樣買氣強強滾，鴻海股價回神大漲 3.5%，收在 76.9 元；台達電、日月光投控、和泰車、國巨及友達等，也都表現不俗；金融股持續展開攻勢，中信金、元大金、合庫金等均漲逾 2%；台塑四寶中僅南亞股價較為強勢，台塑及台塑化皆在平盤附近遊走。

盤面上各類股全面走揚，中小型股同步獲資金挹注，寶齡富錦、台康生技挾新冠病毒快篩試劑利多題材，今日股價雙雙亮燈漲停；ABF 載板三雄南電、景碩、欣興走勢強勁，三檔均漲逾半根停板。