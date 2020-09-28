〈大同經營權之爭〉林文淵澄清中資疑慮 應由政府單位認定

大同 (2371-TW) 經營權之爭進入白熱化，市場派多次被外界認為有中資疑慮，對此，台苯 (1310-TW) 及東森電視董事長林文淵今 (28) 日強調，絕對沒有中資問題，中資應由政府單位認定。

外界多次點名，大同市場派疑似有中資介入，且打著總統蔡英文的旗幟，要將中資漂白，對此，林文淵指出，市場派沒有與中資往來，若市場派有中資疑慮，金管會不會放行召開股東臨時會。

林文淵也向現任大同董事長林郭文艷喊話，持開放心態與對方合作，目前只希望順利進入董事會後重新整頓公司。

大同則回應，針對林文淵提到公司共治一說，並不瞭解、無法評論，此外，公司為百年企業，以正誠勤儉為經營理念，並在去年、今年上半年已有獲利。

另外，外界質疑，市場派積極進入董事會，看準大同龐大土地資產，對此，林文淵強調，大同有很多土地資源，進入董事會不是來炒地皮、賣土地，而是要將資產活化，並承諾不會任意更動大同大學的土地。

林文淵舉例，大同去年陸續處份三塊土地，處分利益破百億元，不過為單次收益；若以中山北路土地來看，直接處分或許有大筆資金入帳，但若經過 10 年時間評估後再開發，能拉長營運生命週期，穩定獲利。