〈鴻海結盟國巨〉打造雙贏方程式 各自營運目標將可加速達陣

鴻海 (2317-TW) 及國巨 (2327-TW) 兩大集團結盟，引起外界高度關注，市場人士分析，合作除了加速雙方拓展高值化利基市場的共同目標外，也能強化全球彈性佈局，為爭取訂單帶來優勢，個別來看，鴻海能鞏固料源、優化毛利率；國巨則有穩定的出海口，跳脫景氣循環，達成各自的營運目標。

市場人士認為，鴻海董事長劉揚偉喊出集團明年毛利率 7%、5 年更要達到 10% 的目標；國巨董事長陳泰銘也多次強調，要擺脫過去被動元件產業的景氣循環模式，因此促成此次雙方合作的機會。

根據合作內容，雙方明確指出，將朝鴻海當前聚焦的「3+3」做為發展重點，其中特別點出數位健康醫療、電動車二大領域，市場人士認為，雙方合作後，將串起關鍵零組件到系統組裝一條龍，能有效縮短零組件及產品開發設計的時間，加速拓展高值化利基型領域的步調。

另一方面，5G、AI、HPC、電動車、第三代半導體等趨勢應用，對被動元件需求質量均增，鴻海透過合作，能鞏固長期料源供給搶佔先機，在產品報價上也可望享有較穩定的優勢，減輕生產及成本壓力，也是優化毛利率的另一關鍵。

而對國巨來說，鴻海生產量體規模龐大，又擁有一站式服務的生產優勢，將為國巨集團提供關鍵零組件的大出海口，且除穩定價量外，也能更貼近市場需求，提高產品在在趨勢應用中的競爭力。

此外，目前在國際情勢動盪的情況下，供應鏈發展由過去集中化朝向分散化發展，不僅組裝廠要能具備快速反應的能力，供應商也得及時調整各地產能及出貨，避免產能不均的情況發生。

以二大集團各自全球佈局來看，鴻海在逾 20 個國家及地區都有生產及服務據點，國巨也有 15 個設計研發中心及 42 座生產基地，雙方合作也能使供應到製造更加靈活，也將是爭取訂單的一大優勢。