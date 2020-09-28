〈鴻海結盟國巨〉鎖定關鍵零組件應用強化3+3佈局 本季正式展開

鴻海 (2317-TW) 與國巨 (2327-TW) 兩大集團今 (28) 日共同宣布，攜手策略聯盟，將自本季正式展開合作，將鎖定關鍵零組件領域的研發能力及技術創新外，也將強化鴻海發展「3+3」未來產業與技術方向主軸。

鴻海及國巨強調，此次雙方合作，將擺脫傳統的供應鏈運作模式，不論是關鍵零組件的開發及研發資源的共享，或是與全球終端客戶的合作，國巨的多元化高階產品，可完整搭配鴻海「3+3」新事業發展版圖。

鴻海近來積極切入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，以「3+3」作為集團重要的長期發展策略並在各新產業大步邁開逐步取得具體進展及成效。

國巨在合併美國基美 (KEMET)、普思 (Pulse) 後，除了聚焦高階規格的 5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用外，同時提供集團內如同欣電在特殊半導體封裝測試的先進製程、奇力新的車用電感、磁性材料及凱美的鋁質電解電容等一站式購足平台服務，未來也將成為鴻海在「3+3」領域發展的最佳策略夥伴。

展望未來，鴻海與國巨表示，將會在數位健康醫療領域有具體進展，電動車業的篷勃發展也將讓雙方有極佳的合作切入機會，國巨集團除了能扮演好與鴻海展開全球佈局相匹配的供應鏈角色外，雙方全球生產運籌能力以及高階關鍵零組件的技術能力相結合必能發揮雙贏效果，為彼此創造更高的產業價值。