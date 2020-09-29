電子出貨旺季挹注 8月製造業景氣燈號終結連5藍

台灣經濟研究院今 (29) 日公布製造業景氣信號值，較上月增加 1.03 分至 11.00 分，景氣燈號終結連 5 藍，轉為黃藍燈，台經院指出，此反映華為提前下單備貨，再加上電子終端產品備貨旺季挹注，帶動國內出口、製造業生產指數和外銷訂單年增率擴大，有助拉抬經營環境面、原物料投入面和需求面指標表現。

就 8 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 3 個項目分數增加、1 項不變、1 項減少，其中，以經營環境面增加 0.80 分最多，其次為原物料投入面增加 0.54 分，需求面則增加 0.04 分，成本面維持不變，而售價面則減少 0.35 分。

台經院說明，8 月呈現藍燈的比重仍達 52%，但已較上月減少 10.79 個百分點，黃藍燈由 15.92% 增加至 22.76%，綠燈由 21.28% 增加至 24.22%，黃紅燈比重為 1.01%，尚無代表繁榮的紅燈。

表現相對好的產業是電腦、電子產品及光學製品業，燈號續亮綠燈，台經院說明，由於全球疫情反覆不定，宅經濟和遠距商機持續發酵，帶動教育和電競機種筆電出貨，加上國際知名大廠英特爾、超微和輝達旗下中央處理器 (CPU) 及顯示卡 (GPU) 新品相繼推出，有助國內相關廠商的晶片組主機板維持顯著出貨力道。

另一方面，時序進入電子終端產品備貨旺季，加上陸廠急單挹注、新興科技運用趨勢未減等，拉抬需求面與經營環境面指標表現，因此電子零組件業景氣燈號續維持綠燈。

不過，石化橡膠大類表現相對低迷，台經院說明，乙烯因供需情勢不佳，價格明顯下跌，加上國內大廠烯烴廠定檢，連帶下游石化廠同步安排檢修，影響相關產品的產銷量下滑，使 8 月化學材料業景氣燈號續維持藍燈，同時，8 月布蘭特原油月均價年減 24.30%，且海外市場油品需求依舊疲弱，不利售價面和需求面指標表現，石油及煤製品業景氣燈號續維持藍燈。