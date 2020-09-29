美國總統大選逼近 你選擇哪個貨幣 ?

踏入 9 月，各主要國央行包括澳洲、加拿大、美國、日本、英國、紐西蘭及歐洲央行陸續舉行貨幣政策會議，雖然貨幣政策全部均維持不變，但透露的訊息和後續動向仍令人關注。

結果是美國聯邦準備理事會 (FED) 承諾通貨膨脹達到 2% 目標前不會升息，英國央行 (BOE) 討論實施負利率，市場更預計澳洲央行 (RBA) 降息及紐西蘭央行 (RBNZ) 不排除負利率，惟歐洲央行 (ECB) 未祭出新的刺激措施，日本央行 (BOJ) 則暗示暫時無需擴大刺激。

有鑒於新型冠狀病毒病例激增，歐洲地區可能再度實施封鎖，經濟復甦步伐令人質疑，英國首相約翰遜則對酒吧和餐館等場所實施新的限制措施，以遏制正在迅速加快蔓延的第二波疫情，加上英國與歐盟仍未達成貿易協議，引發歐元和英鎊的一波跌勢，但中國在面對席捲全球的新型冠狀病毒疫情時，近日公布的經濟數據顯得相對穩健，推動人民幣兌美元刷新逾十六個月新高。

雖然全球兩個最大經濟體 - 中國和美國之間的摩擦頻繁，中國與澳洲的外交和貿易爭端則對澳幣構成壓力，但美國財政紓困計畫停滯、新型冠狀病毒疫苗研發時間不確定及經濟數據遜色，令美元的頹勢難改，在 11 月 3 日美國總統選舉臨近之際，你會選擇哪個貨幣？

美元兌日圓月線圖

資料來源：湯森路透

美元兌日圓與道瓊指數關聯日線圖

資料來源：湯森路透

隨著投機客想逢高出脫美元買入日圓，日本出口商和機構投資者亦可能為對沖應收帳款和海外資產進行避險加入這個行列，而且市場的風險信心繼續脆弱及利差停滯，削弱日本機構投資者買進美國或其他外國資產的吸引力，在日本政治新領導層上任後料維持政策穩定，日圓可能是較安全的避風港，而且股市漲跌可能影響日圓，流動性較高的日圓或許是個不錯的選擇。

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