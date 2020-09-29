打造無痛存錢計劃 用App存錢 最高享1.2%年利率

撰文: 李亞珊

想存錢又怕沒有毅力嗎？現在只要透過理財 App，再搭配指定的銀行帳戶，就能輕鬆培養儲蓄習慣，又能享超高活存利率，幫助自己無痛達成存錢目標、累積財富。

存到第 1 桶金是許多年輕人的目標，剛踏入社會工作的 Mika 也不例外。事實上，早在大學時期她就已經攢下一筆積蓄。「我想在 30 歲前存到 100 萬元、開咖啡廳。」對於未來生涯有明確規劃的 Mika，除了正職工作之外，假日還會到咖啡廳兼職，學習煮咖啡技巧及營運方式，期許可以一邊存錢、一邊吸取相關經驗，早日完成開咖啡廳的夢想。

為了有紀律地存錢，Mika 平常就會使用具推播、提醒功能的「存錢小豬公」App，不過，由於只能以實體撲滿存錢，對她而言，使用上有點不便。Mika 的心聲被聽見了，自今（2020）年 9 月起，「存錢小豬公」App 與第一銀行「iLEO 數位帳戶」攜手合作，藉由串聯、綁定銀行帳戶，讓存錢變得更便利。

目前，「存錢小豬公」App 有 2 種儲蓄方式，分別是既有的「小豬撲滿天天存」及新增的「連結銀行帳戶」。「小豬撲滿天天存」為一般儲蓄計劃，用戶須另外開辦儲蓄帳戶，或是利用工具存錢。

連結銀行帳戶

享有 1.2% 活存年利率

「存錢小豬公」App 新增的「連結銀行帳戶」項目，串接銀行數位存款服務，點擊即可查詢優惠方案及詳細活動，存錢同時還能享有該銀行專屬活存利率，目前擁有「iLEO 數位帳戶」者，則可享有最高 72 萬元額度 1.2% 超高活存年利率。

用戶在建立存款計劃，設定每日存錢金額與預計達成的天數之後，可以見到目標金額及計息後所得的利息，須留意的是，使用者要先申辦「iLEO 數位帳戶」，並下載「iLEO 行動銀行」App，才能串聯「存錢小豬公」App。

完成設定後，「存錢小豬公」App 將會按照用戶指定的時間，每天定時推播提醒存錢，只要點選「馬上存」選項，選定每日存款金額，並前往「iLEO 行動銀行」App 確認存款，就能完成款項轉撥。

已有「存錢小豬公」App 一般儲蓄計劃的 Mika 表示，新增的「連結銀行帳戶」功能，讓她能夠繼續保持儲蓄習慣，還能享有高活存年利率，「看到每月存款逐漸增加，心中的喜悅難以言喻！」

目前「存錢小豬公」App 與「iLEO 數位帳戶」串接，提供用戶 30 天、90 天、180 天、365 天的存款天數，只要開始行動，就會看見存款帳戶餘額變多，對於小資族或月光族而言，透過存錢 App 的協助，更能幫助他們由小錢慢慢積攢出一筆儲蓄金。

想在 30 歲圓夢的 Mika 認為，如果把存錢當成苦差事，那麼過程一定會非常痛苦，即使有再好的方法，只怕都會半途而廢，不過透過這款 App，讓她一點一滴無痛存下夢想基金，也更有信心早日達成開咖啡廳的目標。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 10 月號第 157 期