【日盛投顧】節前量縮震盪

◆四大主軸

多 空：長假前量縮震盪 半導體、被動元件吸睛

區 間：12,350-12,600

主 流：生技、汽車零組件、PCB、磊晶、連接器

◆大盤：節前量縮震盪

1. 由於美股四大指數收高連動，周二台股早盤開高，盤中指數一度拉高至 12571 點，因台股市場長假在即與美國總統將進入辯論等不確定因素干擾，市場觀望氣氛濃厚，指數拉回平盤附近擺盪。最終加權指數收在 12,467.73 點，小漲 4.97 點，漲幅 0.04%。

2.OTC 指數開高走低，終場收在 160.52 點，跌幅 0.19%。目前上方壓力在 165 整數關卡，下方支撐為半年線約 155 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股開高走低，收小黑十字線。

(2) 量能：成交量再縮至 1560.18 億元，長假前交易較為清淡。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值低檔回升、MACD 柱狀體零軸之下走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 0.94 億元；外資 - 7.05 億元、投信 + 2.23 億元、自營商 + 3.88 億元。

◆結構：半導體、被動元件吸睛

1. 半導體：美國制裁中芯，國內半導體類股漲迎轉單，2303 聯電 ADR 大漲 17%，帶動早盤股價創 16 年新高。激勵相關 2344 華邦電、2337 旺宏、5347 世界先進、3016 嘉晶等，早盤普遍開高。設備廠 3680 家登、6196 帆宣走勢穩健。

2. 被動元件：被動元件大廠 2327 國巨與 2317 鴻海宣布，將攜手策略聯盟，未來將結合雙方集團資源，國巨集團擠進蘋果供應鏈，週三雙雙開高，帶動被 2492 華新科、6173 信昌電、2375 凱美、2456 奇力新等股票上漲。

3. 傳產：指數震盪，資金移往傳產類股，航運 2609 陽明逆勢走高；1904 正隆有 APPLE 包材題材，股價上漲超過 2.3%。橡膠 2105 正新、2106 建大、2108 南帝尾盤收高。

4. 操作建議：由於台股即將進入中秋與國慶連假，加上市場觀望美國總統選前辯論，預期星期三成交量仍將維持低量，操作仍須謹慎。短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，還有中秋與國慶長假等相關受惠股。