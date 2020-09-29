上緯投控8月純益年增近5倍 每股賺1.12元

上緯投控 (3708-TW) 在碳纖維複合材料及風電材料出貨放量下，8 月營收首度突破 10 億元大關，並連 5 月改寫新高，今 (29) 日公告單月自結數，稅前盈餘 1.19 億元，年增 3.08 倍，稅後純益 1.03 億元，年增 494%，每股純益 1.12 元。

上緯投控子公司上緯新材昨 (28) 日在上海證交所科創板掛牌，為首家在科創板上市的台資企業，發行價格為每股人民幣 2.49 元。上緯新材上市增發新股 4320 萬股，資本額增加至人民幣 4.032 億元。上緯投控原持股上緯新材 88.75%，上緯新材上市後，持股比例降至 79.24%。

上緯新材主要產品為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料等，去年營收為人民幣 13.49 億元，稅後純益為人民幣 0.78 億元。上緯新材在上海科創板掛牌後，也將提升上緯投控的轉投資價值，未來相關釋股利益，可望挹注業外獲利表現。

另一方面，上緯投控相中碳纖維材料在風電市場的商機，已佈局多年，並以碳纖維拉擠碳板，打進風機製造商 MHI Vestas 供應鏈，今年第二季起放量出貨，而碳纖維預浸布也已出貨中國風機龍頭金風，明年產品更可望打入美國 GE 供應鏈。