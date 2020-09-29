震盪盤善用存股投資 永豐證提定期存股策略為「3不1要」

近期台股和美股雙雙出現震盪回檔走勢，永豐金證券今 (29) 日指出，對於無法花太多時間盯盤的投資人來說，定期存股就是相當理想的投資方式，原因在於可長期存股可有效對抗市場逆風，並提出定期存股的策略可聚焦「3 不 1 要」─不須盯盤、不須選股、不須擇時，以及要持續堅持。

永豐金證券以 2015 年 1 月至 2020 年 9 月的美股為例，期間歷經英國脫歐、聯準會縮表、美中貿易戰和新冠肺炎疫情，大盤回檔之際仍不間斷每月持續定期定額投資，S&P500 總報酬率達 33.8%，納斯達克指數總報酬率更高達 86.5%。

永豐金證券認為，不知道如何找買點也無法花太多時間盯盤者，存股是理想的投資策略，以定期定額存股選擇一檔適合標的持續投入，透過每年股利和長期股價的增長，將可達成長期利滾利效果，著名的投資大師彼得林區曾說過，存股可能是更適合一般投資人的方法之一。

從實際股價歷史回測也可看到長期存股的投資威力，永豐金證券說明，假設投資人從 2015 年 1 月至 2020 年 9 月，每月月底提撥 500 美元 (約 15000 元) 定期定額投資，以美國 S&P500 對應的 ETF(SPY)，以及對應 Nasdaq 指數的 ETF(QQQ) 進行實際回測，SPY 總報酬率達 33.8%、淨獲利約 8247 美元 (約台幣 24 萬 7410 元)，QQQ 更為強勢，總報酬率 86.5%、淨獲利約 24366 美元 (約台幣 73 萬 980 元)。

而同樣條件下，假設投資人每月投入 15000 元投入台股 0050 ETF 的存股，總報酬率為 31%、淨獲利台幣 32 萬 4320 元。

永豐金證券進一步指出，2015 年 1 月至 2020 年 9 月這段期間內，市場遭遇多次重大利空事件，包括 2016 年英國脫歐、川普當選，2017 年聯準會縮表，2018 年美中貿易戰，以及 2020 年的新冠肺炎疫情，均面臨股價大幅修正，但存股只要持續有紀律，可讓單位成本降低，有效對抗市場逆風。