合庫金雙管齊下深耕高資產理財 祭600萬高薪搶香港金融高手

合庫金 (5880-TW) 雙管齊下搶高資產客戶理財，董事長雷仲達表示，明年 2 月將申請跨足私人銀行業務，同時祭出 600 萬元的高年薪，禮聘香港專業金融人才，但同時也設下與績效掛鉤的退場機制，一旦績效無法達標就會祭出退場機制。

合庫金董事長雷仲達表示，金控日前通拓招聘香港金融人才計畫，預計將招募 19 到 23 名，來自香港的專業金融人才，其中銀行部門規劃釋出包括私人銀行、金融商品研發、金融科技、風險管理等職缺；其他子公司壽險、投信、證券與創投等部門也有相關職缺，但職稱則掛名「顧問」。

雷仲達坦言，年薪 600 萬元已經超過合庫金平均敘薪水準，金控事前已和工會溝通，強調高薪裡聘的專業人士，其薪資將與績效高度連結，每年合約以 1 到 3 年為限，只要績效沒達標，就會啟動退場機制。

在私人銀行業務部分，雷仲達說，目前規劃明年 2 月向金管會遞件申請開辦私人銀行，而合庫去年中推出「家族理財」以來，累計總管理資產規模共達 400 億元、服務約 700 名家族客戶，在軟硬體兼具、人才到位情況下，可望進一步做大私人銀行範疇。

合庫銀目前累積財富管理客戶約 26 萬戶，其中 400 戶其資產估模超過 1 億元，銀行進一步鎖定新竹的科技新貴，在科學園區成立金鑽理財旗鑑店，並於今天舉行揭牌儀式。