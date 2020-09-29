〈元大原油正2自救〉基金投資有賺有賠 金管會：豁免下市到期不會再展延

元大 S&P 原油正 2 ETF (00672L-TW) 深陷下市危機，元大原油正 2 自救會今 (29) 日赴金管會抗議遞陳情書，對此，證期局副局長郭佳君指出，該檔 ETF 豁免下市的期限到 9 月 30 日，若不符合豁免下市門檻就是要下市，且基金投資本就有賺有賠，不會再展延。

元大原油正 2 豁免下市寬限期將至，元大投信擬於 10/5 申請下市，郭佳君表示，元大原油正 2 在 2020 年 4 月時符合「暫時性豁免規定」，因此免於下市命運，但該暫時性豁免措施期限只到 9 月 30 日，過了這個期限後，若不符合豁免下市的門檻就回到相關下市規定，也就是「最近 30 個營業日平均淨值低於 2 元，該基金就要終止契約」的規定，而截至 9 月 28 日，該檔 ETF 的最近 30 個營業日平均淨值僅 0.84 元，已達下市門檻，因此不會再展延。

對於投資人虧錢組自救會抗議，郭佳君強調，投資人在投資任何商品都要了解金融商品本質，任何投資都有風險，尤其槓桿 ETF 風險更大，投資前就要了解相關投資風險做好評估，且基金投資本就有賺有賠，投資前務必詳閱公開說明書。