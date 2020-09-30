〈能源盤後〉全球新冠死亡人數破百萬 市場擔憂需求前景 原油收創2週低點

週二 (29 日) 交易，原油期貨價格大幅下跌，WTI 原油價格和 Brent 原油價格均觸及 2 週來最低收盤價。

全球因新冠病毒死亡的人數已超越 100 萬人，投資者擔心全球新冠病毒確診病例持續上升，長期下來可能會挫傷原油和其他能源資產的胃口。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「這提醒了市場，新冠肺炎帶來了前所未有的挑戰，而各種防疫努力幾乎無法提供快速解決方案，疫情代表了原油市場尋求需求反彈之際遭遇的『巨大且持續下行的風險』。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.31 美元或近 3.2%，收每桶 39.29 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.40 美元或近 3.3%，收每桶 41.03 美元。此最前月契約週三收盤到期。

道瓊斯市場數據顯示，WTI 和 Brent 原油期貨價格均收在 9 月 15 日以來最低收盤價。

週一因挪威石油生產可能中斷，且美元轉疲，有助於原油期貨價格收高，但上漲幅度因全球部分地區新冠疫情惡化而受到壓抑。

石油市場交易者也一直關注西南亞的衝突事件發展。亞美尼亞 (Armenian) 和亞塞拜然 (Azerbaijani)武裝部隊一直在 Nagorno-Karabakh 分離主義地區進行戰鬥。

ICICI Bank 分析師指出，亞美尼亞和亞塞拜然之間的衝突「使市場處於邊緣，一旦衝突升級，可能影響亞塞拜然的原油和天然氣出口。」

投資者也關注週二晚間 API 庫存報告，以及週三 EIA 將公布的官方庫存報告。API 公布，上週原油庫存下降 83.1 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (9/25 止) 原油供應量增加 190 萬桶、汽油庫存下降 130 萬桶、蒸餾油(含熱燃油) 庫存下降 170 萬桶。

其他能源商品

10 月交割的汽油期貨價格下跌 3.6%，收每加侖 1.2017 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.7%，收每加侖 1.1090 美元。

兩項 10 月契約均於週三收盤後到期。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 8.4% ，收每百萬 Btu 2.561 美元。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「天氣預報顯示，未來 6 到 14 天西部氣溫將高於正常水準，但東部氣溫將低於正常水準。」

「高於正常的氣溫現在將成為價格的看跌驅動因素，因為這可能會導致暖氣供應需求下降，所以低於正常溫度反而提供支撐力。」