〈能源盤後〉美EIA原油庫存連降三週 美原油期貨攀升

週三 (30 日) 由於煉油商提高產能、燃料需求減弱，美國原油供應連續第三週下滑，原油期貨攀升，但油價 9 月收跌。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 0.08 美元，收每桶 40.95 美元。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 0.93 美元，至每桶 40.22 美元。

截稿前，WTI 原油期貨價格走勢。(圖片：investing)

WTI 本月下跌 5.6%，第三季上漲 2.4%；Brent 9 月下跌 9.6%，第三季下跌 0.5%。

美國能源資料署 (EIA) 公佈，截至 9 月 25 日當週，美國商業原油庫存意外減少 200 萬桶，至 4.924 億桶，預期為上升 100 萬桶。

精煉油庫存超預期下降，但汽油庫存意外增加 68.3 萬桶，至 2.282 億桶。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 說道：「原油的出口量很大，而另一方面，進口卻很疲軟。這很大程度上推動原油庫存下滑，因為儘管利用率有所提高，但利用率仍然很低。」

芝加哥期貨經紀集團分析師 Phil Flynn 稱：「煉油廠開始略微活躍，汽油需求強勁。這表明美國供應趨緊。」

其他消息方面，利比亞港口於 9 月 18 日宣布結束封鎖後，原油產能增大三倍，加上另一個油田上線，石油產量達 30 萬桶，將為試圖維持平衡的 OPEC 產油國帶來新的問題。

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