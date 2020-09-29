〈能源盤後〉挪威供應恐中斷 原油上漲 但需求前景恐轉疲

週一 (28 日) 交易，原油期貨價格收高，彌補了上週的部分跌幅，但全球新冠病例增加，仍令人擔心能源需求前景恐將轉疲。

AXIcorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，「市場主要仍是擔心第二季以來看到的全球經濟復甦能否持續下去，以及北半球進入冬季，可能又會一波感染潮衝擊。」

他表示，「OPEC + 的減產協議有充足的迴旋空間，可以吸收輕微的需求衝擊，但 OPEC + 仍必須展示該減產協議運作良好，這一點很重要。」

「為了使油價恢復上升趨勢，投資者可能需要更樂觀看到全球成長前景，這恐怕取決於各國的疫情控制，以及疫苗獲核准與分發的前景。儘管如此，有鑑於當前的測試命中率，確診人數的成長趨勢可能要再過幾週才會放緩下來，所以原油多頭可能還得再被套住數週或更長的時間。」Innes 說。

然而，週一挪威石油生產恐中斷，可能對石油價格提供一些支撐力。據路透社週五報導，挪威石油和天然氣協會表示，如果石油工人週三進行罷工，挪威的石油公司計畫關閉該國石油和天然氣產能 22%，或約等於每日 90 萬桶。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 週一表示，「由於挪威可能會發生石油工人罷工事件，令人擔憂，因此本週石油恐出現波動。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 35 美分或近 0.9%，收每桶 40.60 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 51 美分或近 1.2%，收每桶 42.43 美元。此最前月契約週三收盤到期。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 46 美分或近 1.1%，收每桶 42.87 美元，此為交易最活躍的契約。

根據道瓊斯市場數據，上周 WTI 最前月契約價格收低 2.6%，而全球基準 Brent 原油期貨上週下跌近 2.9%。

主要能源官員表示，他們認為第四季面臨很大的價格上漲挑戰，因為疫情導致的復甦不平衡，使大部份已開發國家感到不安，且挫傷能源需求。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週末參與 G20 線上會議發表談話，提到近幾個月來石油需求已穩定下來，但可能下降多達 10%。該能源部長將需求前景不佳歸因於第二波 COVID-19 大流行。

全球最大的獨立石油交易商維多集團（Vitol Group）執行委員會成員 Chris Bake 也認同此觀點，認為第四季石油價格將非常脆弱，因為疫情讓一些國家又重新施行一些限制禁令。

「感覺上，我們沒有巨大催化劑。」Bake 補充，現在看到的前景似乎比前幾週看來更不明確。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週一 COVID-19 確診人數上升到 3320 萬人，而死亡人數則增加至 999273 人，這場疫情幾乎快帶走 100 萬人。

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