投審會核准 外商擴大投資逾95億元發展再生能源、離岸風電

經濟部投資審議會今 (30) 日召開第 1193 次委員會議，會中通過 8 件重大投資案，其中，僑外投資方面，核准英商 GRP III TAIWAN UK LTD、德商 YUNLIN HOLDING GMB 分別匯入投資 67、28 億元擴大投資台灣再生能源、離岸風電開發。

投審會指出，英商 GRP III TAIWAN UK LTD 將以 2.29 億美元 (約新台幣 67.8 億元) 受讓取得永鑫能源股份，估實行後持股比例將達 70%，從事能源技術服務業等業務，德商 YUNLIN HOLDING GMB 則將再投入 28.1 億元，增資允能，投入離岸風力發電廠規劃開發。

投審會也通過台塑 (1301-TW) 對外投資 1.85 億美元 (約新台幣 52 億元)，增資美國台塑工業，從事塑膠原料、石油化學工業品產銷業務。

對中國投資部分，投審會通過五案，分別是砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 以 3050 萬美元 (約新台幣 8.8 億元)，間接增資江蘇穩盈，從事經營生豬養殖技術研發；奇美實業、國喬 (1312-TW) 則將分別投資 1.37 億美元、4531 萬美元，間接增資漳州奇美化工。

另一方面，投審會也核准群聯 (8299-TW) 以合肥兆芯電子股權作價，共計 4680 萬美元，間接增資深圳宏芯宇電子，從事低階技術快閃記憶體產品 (USB 隨身碟) 模組開發業務，而富邦金 (2881-TW) 旗下北富銀也獲核准，投資 1.39 億美元增資富邦華一銀行。