尖牙股重演網路泡沫跌勢？三大理由支撐只是漲多修正

美國科技龍頭股 FAANG 尖牙股 9 月跌勢，引發科技股是否重演 2000 年網路泡沫的擔憂。統一 FANG+ETF(00757-TW) 經理人袁永騰表示，NYSE FANG + 尖牙股指數從 3 月 18 日低點至 9 月 2 日高點的波段漲幅高達 124%，基於三大理由，研判此波跌勢是漲多的自然修正，短期盤整但不存在泡沫化風險。

三個理由包括，現今的貨幣環境與 2000 年大不相同，尖牙股有實質獲利支撐且明年仍持續高成長，本益比與過去主流股相較並不算高。

袁永騰指出，2000 年美國正處於升息循環，聯準會基準利率自 1999 年 6 月 4.75% 開始調升，一年內上升到 6.5% 高檔，市場流動性緊縮，引發網路科技泡沬。但目前是超低利率環境，聯準會利率為 0 至 0.25%，且 9 月中旬利率會議暗示 2023 年前都不會升息。

此外，因新冠疫情因素，今年 3 月聯準會重啟 QE（量化寬鬆），短短 4 個多月就對市場注資逾 2.8 兆美元，資產負債表擴張至 7 兆美元歷史新高。若合計全球主要央行釋放的流動性，最新值已來到 90 兆美元歷史高位（9/30），市場資金是史上最寬鬆。

再者，2000 年的科技網路新創公司尚在摸索營運獲利模式，缺乏創造現金流的能力，當時的估值比較像是「本夢比」，動輒 60 倍、80 倍或超過 100 倍。

但現在尖牙股們如臉書、亞馬遜、蘋果、谷歌等都有實質獲利，他們在現代主流趨勢的網路社群、智慧行動裝置、電子商務、雲端服務、搜尋引擎、數位廣告等領域，是市占率龍頭或領先者，已深入日常生活，建立成功獲利模式，擁有充足現金，並且在大數據護城河的基礎延伸加值服務，推動獲利保持高成長。即使是仍在發展初期、投注大量資本於擴廠與研發的電動車龍頭特斯拉，也連續四季實現獲利。

袁永騰指出，尖牙股不只是疫情高峰期經濟封鎖的短線受惠者，由於疫情加速全球企業數位轉型的大趨勢已確立，後疫時代更是長線受惠。根據彭博 9/30 資料，NYSE FANG + 尖牙股指數當前本益比 51 倍確實不便宜，但本益比會隨著獲利增速而呈下滑趨勢，依全球經濟復甦節奏，今年第三季至明年第二季是 GDP 加速彈升期，尖牙股指數未來 12 個月預估獲利成長率為高速增長的 46.51%，預估本益比下滑至 35 倍。

若改由會計年度視角來看，彭博預估尖牙股指數未來兩個年度獲利成長率分別為 36.68%、22.74%，預估本益比進一步下滑至 31 倍、25 倍，回到長期平均水平 33 倍附近。

總結來說，按投資市場慣性，科技成長股原本就享有較高溢價，且現在是史前大金流時代，本益比計算會跟著市場資金量水漲船高，更加不適合用傳統角度來看，智慧生活時代的尖牙股並非夢幻投資標的，而是與生活需求密切結合的主流股。