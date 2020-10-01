道瓊盤中漲逾500點！梅努欽：最快10/1出爐新刺激計畫

美國財政部長梅努欽週三 (30 日) 樂觀表示，他今天將再度與眾議院議長佩洛西討論新紓困法案內容，對明天 (10/1) 前達成新的刺激計畫的充滿希望。

受此消息激勵，美股主指應聲跳漲，台北時間週四凌晨 12 時 20 分許，道瓊盤中跳升逾 500 點，暫報 27955.16。

道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

梅努欽計畫美東時間週四前與佩洛西達成新紓困案共識。

梅努欽稱：「看我們倆是否都能得出一個可以滿足所有人想要內容的紓困案… 我們將更加認真地嘗試做到這一點，我希望我們能夠完成一些事情，我們將做出非常合理的回應。」

梅努欽表示，白宮堅持接近 1.5 兆美元的提案，這遠低於民主黨本週提出的規模 (2.2 兆美元)，但遠高於參議院共和黨迄今為止願意支持的數額。

梅努欽樂觀表示，兩黨之間有兩項主要癥結點，包括民主黨希望得到更多的州和地方政府的資金援助，以及共和黨希望得到對企業和學校的責任保護，期望雙方能在此新刺激計畫中得以解決。

梅努欽還提到，目前雙方都希望將「薪資保護貸款計畫」(PPP)、小企業貸款，和直接付款給個人的學校資金納入新刺激計畫中，但重點是釐清這些政策的規模和範圍。