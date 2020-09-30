〈美股早盤〉紓困案伴小非農樂觀情緒 道瓊開盤衝逾200點、美光領跌費半

美國財長梅努欽對紓困方案協商釋出樂觀態度後，美股主要指數週三 (30 日) 高開，道瓊工業指數一度衝逾 200 點或 0.8%，標普 500 指數漲 0.4%，那斯達克指數漲 0.27%，費半則跌 0.3%，美光 (MU-US) 以 5% 跌幅領跌。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (30 日) 表示將與眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 進行紓困方案協商，其對於協商前景感到樂觀，目標希望在週四 (1 日) 前達成廣泛的紓困方案。

梅努欽表示：「我們將更加努力嘗試做到這點，我希望我們能夠完成一些事情，將會出現合理的讓步。」

經濟數據方面，週三 (30 日) 盤前發布 ADP 和穆迪 (Moody’s) 共同調查的就業數據，9 月有「小非農」之稱的 ADP 新增就業人數達近 75 萬人，優於市場預期和前值，9 月多數產業皆呈增長，顯示就業市場仍持續復甦。

此外，美國經濟分析局 (BEA) 公布，今年第 2 季 GDP 年化季率終值為 - 31.4%，略優於初值 - 32.9%，以及預期的 - 31.7%，但仍為有紀錄以來最大降幅。

美國總統川普 (Donald Trump) 和民主黨總統候選人拜登 (Joe Biden) 週二 (29 日) 就大選進行首次辯論，過程中兩人交鋒不斷，外媒指出，兩位候選人未能在關鍵的宏觀經濟問題，以及實質性政策上，向投資人作出保證。市場策略師認為，圍繞著大選的不確定性將成為市場在年底前面臨的主要阻力。

截至台北時間三 (30 日)21 時許：

道瓊指數上漲 216.36 點或 0.79%，暫報 27669.02 點

那斯達克上漲 29.76 點或 0.27%，暫報 11115.01 點

標普 500 上漲 12.95 點或 0.39%，暫報 3348.42 點

費半下跌 6.70 點 - 0.30%，暫報 2235.82 點

台積電 ADR 上漲 0.22% 至每股 80.69 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.659%

紐約輕原油上漲 0.66% 至每桶 39.55 美元

布蘭特原油下跌 0.66% 至每桶 40.76 美元

黃金下跌 0.29% 至每盎司 1897.70 美元

美元指數上漲 0.17% 至 94.085 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 1.53％，至 123.48 美元。

因美國主題樂園遲遲未能開業，迪士尼週二 (29 日) 宣布將裁員 2.8 萬人，其中約三分之二為兼職員工。

迪士尼原先預計於 7 月中重新開放，但受制於加州政府的防疫措施，該公司不得不再 6 月取消重啟計畫。疫情爆發後，迪士尼樂園和遊輪業務備受衝擊，部門營收大減 10%。

美光 (MU-US) 早盤下跌 3.12％，至 49.13 美元。

2020 年度 Q4(9 月 3 日止) 財報關鍵數據：

營收：60.6 億美元 vs.58.9 億美元 (FactSet 預測)

不計部分項目的 EPS：1.08 美元 vs.98 美分 (FactSet 預測)

淨利：9.88 億美元

營運現金流：22.7 億美元

2020 全年財報關鍵數據：

營收：214 億美元

不計部分項目的 EPS：1.08 美元

淨利：26.9 億美元

營運現金流：83.1 億美元

2021 年度 Q1 財測關鍵數據：

調整後 EPS：47 美分 vs.69 美分 (分析師預測)

營收：52 億美元 vs.53.1 億美元 (分析師預測)

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月 ADP 新增就業報 74.9 萬人，預期 65 萬人，前值自 42.8 萬人上調至 48.1 萬人

美國 Q2 實質 GDP 季增年率終值報 - 31.4%，預期 - 31.6%，前值 - 31.7%

美國 Q2 核心 PCE 季增年率終值報 - 0.8%，預期 - 1.0%，前值 - 1.0%

美國 Q2 GDP 季增年率終值 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 21:45 將公布美國 9 月芝加哥 PMI，預期 52.0，前值 51.2

台北時間晚間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減樹，前值 - 163.9 萬桶

華爾街分析：

AvaTrade 分析師 Naeem Aslam 於報告中表示：「這是一場激烈、混亂且無禮的辯論。」他認為這場 90 分鐘的衝突，越來越有可能為大選結果帶來不確定性，這在短期內可能干擾市場。

Aslam 寫道：「大選辯論加劇了市場對於川普不會輕易接受失敗的擔憂，這不僅為美股漲勢帶來風險，我們今天也看到全球股市急劇走跌。」

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「市場已開始對大選感到苦惱。」她預計，股市波動和短期股票拋售將在 11 月大選前持續。

Brooks Macdonald 副投資長 Edward Park 表示：「隨著 VIX 期貨在大選期間觸頂，市場似乎越來越擔心，不過，無論最終由誰接掌美國總統大位，或是接掌需要花費多長時間，這個人都將與疫情開戰。」

ING 銀行駐德國法蘭克福經濟學家 Carsten Brzeski 表示：「就金融市場而言，人們逐漸認知到市場將呈現 V 型反彈，然而，這並不代表經濟將呈 V 型復甦，紓困方案的延遲將加深這項理解。」