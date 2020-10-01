南韓9月份出口年增7.7% 7個月來首見反成長

根據南韓貿易工業和能源部在週四 (1 日) 公布的數據顯示，南韓 9 月份出口反彈，是 7 個月以來首見，主要受益於該國貿易夥伴的防疫封鎖逐漸鬆綁，商業活動逐漸增加，晶片和汽車出口有所增加。

數據顯示，南韓 9 月份出口出貨量達到 480 億美元，較去年同期成長 7.7%，高於市場預期的 2.8%，是 7 個月來首見擴張，並創下自 2018 年 10 月以來的最大增幅。

從個類別來看，該國主要的出口商品之一，晶片出口較去年同期增長了 11.8%，有分析師認為，主因來自於中國急於在美國禁令生效前進行囤貨。汽車出口則增長了 23.2%，是 6 個月以來的首見擴張。受防疫封鎖措施影響，越來越多的人在家中工作，電腦出口也猛增了 66.8%。在此期間，電子產品出口也增長了 30.2%。

從各國來看，9 月份南韓對最大的貿易夥伴中國的出口年增 8.2%。對美國的出口則大增 23.2%。對歐盟的出口也增長了 4.3%。日本的出口則下跌了 6%。

南韓證券商 Hana Financial Investment 經濟學家 Chun Kyu-yeon 表示：「由於對晶片、電腦和汽車的需求增加，9 月份出口出現反彈，但是這樣的增幅可能無法持續，因中秋節前可能產生提早出貨 (front loading) 效應。」

在新冠肺炎疫情爆發後，國內需求和出口受到嚴重衝擊，並對南韓企業帶來虧損。據南韓企業聯合會 (FKI) 在先前一項針對 50 家中小企業進行的調查顯示，有 34% 的受訪企業認為，如果當前的疫情危機持續存在，他們將無法持續營運下去。此外，有 12% 的受訪企業表示，他們只能再撐 6 個月左右。