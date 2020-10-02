〈紐約匯市〉美元Q4開局疲軟 商品貨幣漲 歐盟揚言對英國提告 英鎊跌

美元第 4 季開局表現疲軟，貶至逾一周低點，反映投資人期待美國推出新一輪紓困法案，擁抱較高風險貨幣，加上中國經濟報喜，澳幣、紐元和加幣等商品貨幣都上揚。歐盟表示，英國通過內部市場法案已經違反脫歐協議的誠信條款，已發出正式通知信，將向英國採取法律行動，英鎊應聲挫跌。

周三的數據顯示中國經濟穩定復甦，人民幣兌美元周四 (1 日) 值幅度最大，離岸人民幣一度站上 6.7306，為一年半高點。商品貨幣如澳幣兌美元升值 0.3%、紐元兌美元升值 0.6%、加幣兌美元升值 0.4%，挪威克朗兌美元也走強。

美元相對弱勢，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周四下跌 0.1% 至 93.722，稍早一度觸及 93.522，是 9 月 22 日以來最低價。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 仍無法針對新一輪刺激計畫達成共識，佩洛西形容，雙方對總金額以及資金分配方式的看法仍相去甚遠。

11 月 3 日大選日益逼近，更多公司—包括之前得到聯邦援助的航空公司—宣布裁員，讓民主黨和白宮通過紓困案的壓力愈來愈大，但雙方歧見仍大。國會民主黨人已提出 2.2 兆美元的刺激計畫，而共和黨人提議的金額為 1.6 兆美元。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「兩方釋放大量訊號，像孔雀般走動。如果大選前沒有任何結果，大選後會有。但隨著新階段到來，人們還是想承擔一些風險，買買股票。」

脫歐貿易談判進入最後階段，英鎊周四盤中隨脫歐消息震盪，最低貶至 1.2819 美元，最高升抵 1.2979 美元。

歐盟以強生政府違反脫歐協議中的誠信條款為由，已向英國發出正式通知，要求英國一個月內回應，如果沒有滿意的答覆，將在歐洲法院向英國提起訴訟。

歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 表示，英國的《內部市場法案》(Internal Market Bill) 本質上已違反脫歐協議中的誠信義務。

對此強生辦公室表示，將於適當時機對這封信做出回應。內部市場法案周二在下議院通過，要經上議院通過才會正式立法；該法案授權英國政府不必理會脫歐協議中和北愛爾蘭貿易有關的條款，被視為已經違反國際法。

截至週五 (2 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.7362。+0.01%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1724 美元。+0.02%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2887 美元。+0.04%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7184 美元。+0.00%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3284 加幣。+0.04%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.56 日圓。+0.03%