〈紐約匯市〉美國新紓困案喬不攏 美元連三跌 Q3創三年最大跌幅

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周三 (30 日) 仍無法針對新一輪刺激計畫達成共識，沖淡稍早市場對新紓困案將有眉目的樂觀氣氛，美元對主要貨幣周三 (30 日) 遊走在平盤，不過第 3 季表現是三年來最差。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周三持平，本季共下跌約 3.5%，是 2017 年 9 月以來最大跌幅，這段期間投資人預期經濟從新冠肺炎 (COVID-19) 中強力反彈，而撤離避險資產並轉進較高風險貨幣。

美元對日圓下滑，對澳幣、紐元、加幣也都走軟。

佩洛西和梅努欽周三會商，希望在 11 月 3 日美國總統選前達成兩黨皆同意的新紓困法案，但雙方經過一小時半磋商仍無法達成共識，佩洛西透露，協商最大癥結點在於對州和地方政府的援助，以及企業責任保護，雙方將繼續商議。

參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 也對新刺激計畫潑冷水，表示民主黨和共和黨想法差距甚遠。

稍早梅努欽表示，預期最快 10 月 1 日前能與佩洛西達成共識，美股道瓊指數盤中一度漲 500 點，尾盤漲幅收斂為 300 點。

西聯 Business Solutions 市場分析師 Joe Manimbo 說：「就算出現令人振奮的談話，直到紓困案真正簽署和付諸實行之前，市場都會保持懷疑。」

美國總統川普和民主黨對手拜登周三在首場電視辯論中激烈交鋒，加劇市場對大選結果難分勝負的疑慮，一度激勵美元升值。

周三公布的經濟數據喜憂參半，ADP 就業報告顯示美國民間企業增聘更多人手，另一方面，美國第 2 季 GDP 終值為萎縮 31.4%，是 1947 年有紀錄以來最劇烈衰減幅度。

高盛周三表示，中期而言依然看空美元。分析師說，若想看到美元繼續走貶，投資人必須對全球經濟前景抱有更樂觀的看法，因此可能需要等到疫苗最終出現、真正上市以及分發，而從最近局面來看，可能需要再過好幾個禮拜，確診病例數才會觸頂。

分析師認為，美元將在短期內獲得支撐，但今年底和明年過後將再度回軟，主要是因為目前已經超買，且利率極低、全球經濟逐步復甦。

截至週四 (1 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.84。-0.06%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1724 美元。+0.02%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2915 美元。+0.00%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7163 美元。+0.28%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3318 加幣。-0.01%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.43 日圓。+0.00%