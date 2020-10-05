〈台股盤中〉中芯轉單效應pk川普染疫 漲逾百點後漲勢收斂

美國總統川普與第一夫人驚爆確診新冠肺炎，美國股市上周五一度重挫，台股因為適逢休市逃過一劫，受惠中芯事件激發轉單效應，讓台股今 (5) 日開盤沒多久就上漲百點，半導體族群穩盤，但是台積電、大立光、面板雙虎等權值股壓盤，拖累加權指數漲勢收斂，季線得而復失。

雖然美股上周五受川普染疫利空衝擊而下跌，但美股盤後電子盤擺脫利空出現彈升，今日日韓股市開盤也漲 1% 以上，台北股市今日開盤漲 52.27 點，加權股價指數以 12567.88 點開出，沒多久就漲百點以上，早盤最高衝到 12637.62 點，一度收復季線 12608 點。

盤面上多頭重心集結在台積電為首的半導體股，台積電漲逾 1% 以上，早盤最高來到 438 元，矽力 - KY 亮燈漲停，達能也一度攻頂，辛耘也飆漲超過 7%，瑞昱、京鼎、華邦電、光罩等半導體概念股也漲 1% 以上，矽晶圓台勝科、中美晶、環球晶同樣強勢漲超過 4% 與 1%。

不過蘋概三王都呈現開高走低，台積電盤中翻黑，大立光也跌到 3300 元，摜破前低，大立光將於本周四 10/8 召開法說會，台積電週四公布營收、下周 10/15 法說會也登場，雙王的法說會前，兩檔股價都出現壓抑。權值股中的面板雙虎也都疲弱，尤其群創跌超過 2%，華碩、廣達、南亞科等都走低。

此外值得關注的是，川普染疫引起世界關注，台股的口罩概念股趁勢崛起，康那香、恆大、南六、聚隆等盤中強勢漲停，就連美德醫療 - DR 雖遭處置，盤中仍有 5% 左右漲幅。

整體來說，美國、印度、澳洲以及日本 4 個國家的外交首長原定 10 月 6 日即將於日本東京聚首，商討新冠肺炎疫情對策，但隨著川普確診，外界認為，恐怕會加劇美國與中國大陸之間的衝突，並影響本周美日印澳的四方安全會談，多重不確定因素增加之下，台股今天追價買盤不足，多空陷入拔河，使得大盤震盪加劇，季線得而復失。