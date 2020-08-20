〈財報〉核心電商業務復甦 阿里巴巴Q1營運優預期

美股週四 (20 日) 盤前，阿里巴巴 (Alibaba) 公布 2021 財年第 1 季 (2020 年 4-6 月) 財報，受核心電商業務復甦驅動，阿里巴巴 Q1 營收人民幣 1538 億元，non GAAP 淨利人民幣 395 億元，皆優於市場預期。

財報發布後，阿里巴巴 (BABA-US) 盤前上漲 0.16%，至 261 美元。

阿里巴巴盤前股價 (圖：Investing.com)

2021 財年 Q1 財報關鍵數據：

營收報人民幣 1537.51 億元，年增 34%，高於彭博預期的人民幣 1480 億元

中國市場年度活躍用戶數報 7.42 億人，較 5 月增加 1600 萬人

中國市場 6 月移動活躍用戶數 (MAUs) 報 8.74 億人，較 5 月增加 2800 萬人

(non GAAP) 淨利報人民幣 394.74 億元，年增 28%，高於彭博預期的人民幣 360 億元

(non GAAP) 調整後 EBITDA 報人民幣 510.39 億元，年增 30%

(non GAAP) 稀釋後 ADS 報人民幣 14.82 元，年增 18%

(non GAAP) 稀釋後 EPS 報人民幣 1.85 元，年增 18%

(圖：阿里巴巴)

阿里巴巴 Q1 營收較上季回升，主要受核心電商業務所推動，營收為人民幣 1333 億元，為總營收貢獻 87％，其中，中國零售業務營收人民幣 1013.21 億元，年增 34%，國際零售業務營收人民幣 70.12 億元，年增 26%。

根據財報，Q1 天貓線上實體商品 GMV(成交額) 年增 27％，主要類別商品的交易增速幾乎跟上疫情爆發前，甚至更快，阿里巴巴解釋，主要由高消費頻率及新消費者湧入帶動。

受惠公共雲和混合雲營收增加，阿里雲 Q1 營收較去年同期大增 59%，至人民幣 123.45 億元。

企業看法：

阿里巴巴集團執行長張勇表示：「阿里巴巴已做好充分準備，在這波數位轉型趨勢中把握成長機會。」他並說，藉由數位轉型，疫情期間消費和企業營運，已獲得良好且快速發展。

阿里巴巴集團財務長武衛表示：「新財年起頭強勁，國內核心業務已完全恢復到疫情前水準，阿里雲營收也較去年同期大幅成長，獲利強勁成長與良好的現金流，使我們能繼續加強核心業務，並進行長期成長投資。」

針對美中緊張局勢，阿里巴巴表示，其在美業務主要為幫助美國品牌、中小企業將商品銷往全球主要市場，相信貿易與合作關係仍會持續，該公司也將密切關注美國政府對中企的政策轉變，並在評估後採取相應措施。

華爾街分析：

Bloomberg Intelligence 分析師 Vey-Sern Ling 和 Tiffany Tam 認為，本季財報顯示， 阿里巴巴的銷售情況，可能已自疫情衝擊中完全復原。

他們表示，其用戶參與和交易量早在 4 月和 5 月，就反彈至疫情前水平，此外，618 線上購物節成功為阿里巴巴創造人民幣 6980 億元的成交額，疫情累積的大量消費需求，加上商家高度參與，可望持續推動銷售增長。