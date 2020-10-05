台股多頭無力上攻季線站不穩 三大法人買超21.1億元

隨著美股電子盤回穩，中芯禁令帶動轉單效應，台股今 (5) 日一度漲逾百點，但買盤追價意願不足，台積電、大立光翻黑，終場指數漲點收斂，收在 12548 點，沒能站穩季線關卡，成交量能僅有 1479 億元。三大法人合計買超 21.12 億元。

台股終場收在 12548.28 點，上漲 32.67 點，成交值 1479.18 億元。觀察籌碼動向，外資今天小幅買超 3.15 億元；投信轉為賣超 1.46 億元；自營商則買超 19.43 億元，三大法人合計買超 21.12 億元。

美股上周五受川普染疫消息影響重挫，台股適逢長假休市躲過一劫，由於中芯遭美國實施出口管制，受轉單效應激勵，半導體族群買氣熱絡，晶圓雙雄台積電、聯電聯袂開高，但隨著逢高賣壓出籠，台積電終場翻黑，收在 432.5 元；聯電漲幅收斂至 0.5%；世界拉回整理下跌 0.8%。

IC 設計指標股聯發科維持上漲走勢，終場漲 0.6%，收 611 元；矽力 - KY 受惠中國去美化，今年可望大賺逾 3 個股本，今日股價亮燈漲停。

此外，PCB 族群獲得資金進駐，華通、欣興上漲半根停板，健鼎、南電、定穎、景碩、燿華、金像電等也表現不俗，上漲 1-3%。

法人指出，展望 10 月行情，在美國總統川普確診、美國選舉變數及兩岸關係緊張，恐不利指數持續挑戰新高，但下檔因匯率及資金因素仍有一定支撐買盤，預期維持區間震盪。