外資翻臉大砍旺宏、聯電 大買富邦VIX空方勢力蠢動

台股今 (5) 日因市場追價意願有限，指數大漲逾百點後遇季線、月線反壓拉回，三大法人買超金額也腰斬，合計僅買超 21.12 億元，其中外資大砍聯電、旺宏與面板雙虎，大舉買超富邦 VIX、台灣 50 反 1，透露外資對後市看法略顯保守。

三大法人中外資與自營商同步買超，金額分別為 3.15 億元、19.34 億元，投信則逆勢反賣，賣超金額 1.46 億元，合計買超金額約 21 億元，比起上周買超近 60 億元，明顯縮手。

外資買超前五包含欣興 (23862 張)、富邦 VIX 與台灣 50 反 1 的 20366 張、6474 張，新光金與大亞 5654 張、4406 張。

賣超前五大標的則鎖定聯電，大舉調節 8 萬張、長榮賣超 3.2 萬張、面板雙虎群創、友達分別遭調節 2.7 萬張、1.4 萬張，旺宏則遭賣超 1.5 萬張。

投信部分，買超前五大分別為聯電 (5261 張)、欣興 (721 張)、裕民 (682 張)、景碩 (405 張)、全新 (398 張)；賣超前五大分別為群創 2.4 萬張、晶技 1191 張、長榮 1000 張、台泥 801 張、遠東新 607 張。

自營商部分，買賣超主要仍以 ETF 為主，買超前五大分別為：元大原油正 2(10334 張)、富邦印度正 2(9583 張)、富邦 VIX(8426 張)、國泰道瓊正 2(8140 張)、彩晶 (5604 張)。

賣超前五大分別為：街口布蘭特油正 2(12387 張)、元大高股息 (6395 張)、元大 S&P 石油 (1860 張)、國泰中國 A50(1062 張)、國泰永續高股息 (1051 張)。

法人表示，隨著美國總統大選逼近，在不確定氣氛籠罩下，市場趨於觀望，部分漲多個股買盤追價意願不高，資金開始撤離漲多電子、權值股，改抱基期較低的中小型股，資金輪動快速牽動個股表現。