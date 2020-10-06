觀光發展基金將斷炊 觀光局證實：21年來首度舉債

受新冠肺炎疫情衝擊，觀光發展基金傳出即將斷炊，交通部觀光局今 (6) 日證實，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取國庫撥補及舉債方式籌措，並採開源節流，以利觀光業務進行，這也是觀光發展基金 21 年來首度舉債。

觀光發展基金主要是用在國際宣傳經費、地方政府大型活動行銷推廣、觀光設施興建維護等，由「機場服務費」挹注財源，其中，旅客離境時繳交的 500 元，250 元歸屬機場公司，250 元則撥入觀光發展基金，不足的部分由國庫撥補。

近年來，台灣人出國旅遊相當踴躍，國際旅客來台人次也屢創新高，因此，觀光發展基金 2015 年起由負轉正，累積賸餘逐年穩定成長。不過，根據最新一期會報，截至 8 月，基金收入比原預算短收 303.8 億元，支出卻增加 535.1 億元。

由於觀光局近年祭出多項旅遊補助，如擴大國旅秋冬遊等，支出大幅增加，加上今年受疫情衝擊，機場出入境旅客雪崩式下滑，使得觀光發展基金面臨短收困境。

觀光局表示，考量觀光發展需有穩定且充裕之財源，將爭取國庫撥補及舉債方式籌措，並朝開源節流，以利觀光業務之進行，與促進觀光發展基金永續經營。