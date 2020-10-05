君品拚摘星 推高端義式餐廳「雅意」

雲品 (2748-TW) 旗下君品酒店打造唯一連續 3 年拿下米其林三星的頤宮中餐廳後，今 (5) 日宣布館內餐飲改裝完成，「雅意 Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria 」全新義式餐廳正式開幕，定位為台北星級飯店中罕見的高端義式餐廳，也找來米其林餐廳主廚，晚餐每人要價 2580 元起，拚摘星意圖明確。

君品說明，2010 年開業以來，每年邀請許多海內外知名的主廚進行客座交流活動，去年邀請來自義大利蟬聯逾 20 年的米其林一星餐廳 Ca’Vittoria 行政主廚馬西米利亞諾 · 穆索 (Massimiliano Musso)，受到饕客們廣大迴響，因此與穆索主廚展開長期合作。

為了將三代傳承的義式珍饌完整呈現，穆索主廚將其 Ca’Vittoria 廚藝團隊捷克籍主廚約瑟夫 · 平杜爾 (Josef Pindur) 派駐台灣，擔任 Artbrosia 餐廳行政主廚。

君品強調，除了行政主廚外，餐廳協理、廚房領班、西點副主廚、餐廳領檯等均是外籍人士，成為台灣首家內外場團隊擁有最多外籍服務人員的義式餐廳。

雅意的經營場域是原本的君品茶苑，在新餐廳開出後，勢必提升來客的客單價，而在君品頤宮連續 3 年獨得米其林三星後，全新推出的雅意，強調導入米其林級的主廚，並啟用更多外籍人員強打西式服務，顯然有拚摘星的意味。