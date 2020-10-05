NRE入認列旺季 創意9月營收14.08億元 寫2年多新高

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收 14.08 億元，月增 18.8%，年增 86.1%，第三季營收 35.29 億元，季增 20.57%，年增 45.53%，累計前 9 月營收 96.25 億元，年增 29.8%；受惠 NRE(委託設計)進入認列旺季，創意 9 月、第三季營收分別寫下 25 個月、七季來新高。

創意 9 月 ASIC 業績 7.07 億元，月增 5.52%，NRE 業績 6.58 億元，月增 28.27%。

創意先前預估，今年 ASIC、NRE 業績皆有雙位數成長，其中，NRE 上半年受疫情影響，開發進度延遲，業績較去年衰退，不過，隨著下半年開發進度加速，業績將明顯優於上半年，除了可彌補上半年業績缺口，全年 NRE 業績也可望維持雙位數年增率。

法人認為，創意過去三年因積極投資高階製程與先進封裝領域，今年起將逐步顯現，預計創意今年 NRE 業績將年增 3 成。

此外，法人也看好，隨著 AI、5G 陸續發酵，將有越多新案進入量產，帶動 AI、5G 相關營收比重從去年的 1% 內，成長至今年 5%，明年則可望顯著成長，比重上看 20%。