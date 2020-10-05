材料-KY絲束、醋片訂單大增 9月、Q3營收同創新高

材料 - KY(4763-TW) 下半年受惠絲束、醋片產品需求大增帶動，9 月營收以 2.15 億元改寫新高紀錄，年增 13.83%；第三季營收則以 6.21 億元創新高，季增 14.14%，年增 10.58%，在市場能見度高的挹注下，全年獲利能力將大幅提升。

材料 - KY 前 9 月營收 16.89 億元，年增 7.65%，上半年每股純益已達 4.46 元，在訂單能見度仍高的前提下，且今年新增產線及高毛利絲束佔產品比重提高，今年全年獲利有望挑戰一個股本。

分析材料 - KY 產品組合，今年前 9 月絲束、醋片佔營收比重分別為 74%、26%，有助公司獲利；累計至 9 月，高毛利絲束營收 12.49 億元，較去年同期成長 10.94%，醋片營收 4.4 億元，較去年同期略減 0.64%，但應用於香菸中濾嘴的絲束市場剛性需求強，也推升獲利攀升。

材料 - KY 主管指出，在產能方面，絲束、醋片年產能為因應業務需求，分別從去年的 1.3 萬噸及 2 萬噸，增加至 1.4 萬噸及 2.5 萬噸，目前產能利用率分別約在 95%、90% 維持在高檔，在市場需求上揚的走勢下，目前呈現產能吃緊狀況。

材料 - KY 從僅為生產絲束的廠商，到發展上游醋片廠，目前仍持續向上整合，持續邁入上游關鍵原物料自主生產，將以人民幣 5500 萬元 (約合新台幣 2.3 億元)，在山東棗莊投資年產 6 萬噸醋酐廠，可滿足目前年約 3.5 萬噸產能需求。

材料 - KY 上游原物料包括醋酐及木漿，其中醋酐占成本比重 2 成，材料 - KY 投資關鍵原物料，除充分掌握來源，也可向上游整合，材料 - KY 投資的山東棗莊醋酐廠，2020 年底完工後，預計將於 2021 年春節正式投產。