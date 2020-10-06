【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國 9 月 ISM 非製造業 PMI 報 57.8，優於預期，且傳出美國總統病情好轉，加上新一輪刺激法案通過的可能性大增，激勵美股四大指數走揚，漲幅介於 1.68 至 3.35%。指標股蘋果、AMD、Nvidia、應材漲逾 3%，台積電 ADR、聯電 ADR 漲逾 4%。

2. 台股目前在 5 日線 (12,445 點)、10 日線(12,539 點) 之上，但未能重返月線 (12,638 點) 之上，最終上漲 32.67 點，漲幅 0.26%，收在 12,548.28 點，成交金額為 1,483.47 億元。三大法人合計買超 21.13 億元，外資買超 3.15 億元、投信賣超 1.46 億元、自營商買超 19.44 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量平，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

（2）、均線：需重返月線 (約 12,638 點) 附近方能轉強。

（3）、技術指標：KD 交叉向上，K 值低於 50，短線反彈格局。

4. 櫃買指數漲幅 0.48%，收在 162.83 點，同步加權指數上漲。支撐為約 160 點附近，壓力為 166 點附近，KD 黃金交叉，短線反彈格局。

5. 觀盤重點：指數上檔月線壓力未能突破，後勢若突破才能轉強，資金比重方可調升至 6 成以上，在此之前操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過 5 成，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、高殖利率等。

6.3008 大立光 9 月合併營收 51.25 億元，連二個月站穩 50 億元關卡，單月營收月增 2％，展望 10 月拉貨動能，大立光也低調表示，可能「與 9 月差不多」，大立光即將於 10 月 8 日舉行法說會，後勢展望為法說會的重要觀測點。

7. 電子零組件廠商信邦（3023）5 日公布九月營收 20.53 億元，首次單月營收突破 20 億創新高，月增 4.72％、年增 20.19％；第三季合併營收 59.23 億元，季增 10.85％、年增 15.77％；累計前三季合併營收 157.79 億元，年成長 12.22％。

8. 受惠大陸十一長假、雙 11 提前拉貨，工紙大廠榮成（1909）提早迎旺季，5 日公布 9 月營收 41.9 億元、年增 4.65％，今年來單月營收首破 40 億元大關，且年增率首度翻正、重回成長軌道，累計前三季營收 285.44 億元，年減幅收斂為 18.44％，自結稅前利益 4.1 億元，合併稅前每股盈餘為 0.34 元。

9.IC 設計服務廠創意電子（3443）下半年營運動能轉強，5 日公告 9 月合併營收 14.08 億元為單月營收歷史次高，第三季合併營收 35.29 億元為 7 季度來新高。創意第三季營收明顯衝高，主要受惠於委託設計（NRE）認列營收較上季成長逾 1.6 倍。

