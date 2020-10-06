〈台股盤中〉電子、新能源族群領軍 大漲逾百點站回短中均線

川普周一證實即將出院，美股四大指數全面收漲，激勵台股今 (6) 日開高走高，由電子、新能源族群領軍，盤中最高突破 12700 點大關，大漲逾百點，估今日成交量較昨日略增，約 1600 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王中台積電上漲近 2%，重返所有均線，鴻海則在平盤遊走，大立光則因 9 月營收持續低迷，下跌逾 2%，股價創下近 21 個月新低，其他個股如聯發科、台塑四寶、金融個股皆站穩盤上，為大盤走勢增溫。

高價股也上漲表態，股后矽力 - KY 因受惠博通、高通電源管理晶片出貨受阻利多，今日再攻漲停板，站上 2000 元大關，創下歷史次高價，其餘如信驊、譜瑞 - KY、昇佳、鈊象、緯穎也大漲 3% 以上。

今日盤面焦點為半導體、新能源族群，其中，半導體個股如晶心科、創意、創惟等皆大漲逾半根漲停板，聯詠、新唐、天鈺、揚智也有 2% 以上漲幅。

新能源族群包括太陽能、風電個股今日重啟漲勢，太陽能由元晶帶頭衝，漲停鎖住，突破 30 元大關，續寫歷史新高價，茂迪、國碩、達能、安集全面大漲逾半根；風電則由上緯投控領軍，直奔漲停，世紀鋼、中興電也分別有 5%、2% 漲幅。

隨著川普出院，市場氣氛轉樂觀，台幣今日續升，開盤不到 15 分鐘，就連續升破 29、28.9、28.8 元三大關卡，創下 2011 年 8 月以來新高，不過，隨著美國總統大選將至，加上美中關係持續緊張，以及疫情影響，台股短期仍須謹慎看待。